Πορεία ένστολων στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ: Αιτήματα και φόρος τιμής

Ένστολοι από διάφορα σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση έλαβε χώρα ενόψει της έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν σειρά αιτημάτων οικονομικού και λειτουργικού χαρακτήρα, ενώ απέτισαν φόρο τιμής στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, με τους γονείς του να βρίσκονται στην κεφαλή της πορείας.

Η κινητοποίηση των ένστολων

Στην πορεία διαμαρτυρίας συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι προσήλθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του πρωθυπουργού στην πόλη, γεγονότα που αποτελούν παραδοσιακά σημείο αναφοράς για εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Οι συμμετέχοντες βγήκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εκφράζοντας τα αιτήματά τους με κόρνες, σφυρίχτρες, πλακάτ, πανό και συνθήματα. Η πορεία κινήθηκε προς την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη, σηματοδοτώντας τον διπλό χαρακτήρα της κινητοποίησης: διεκδίκηση και απόδοση τιμής.

Τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών

Οι ένστολοι ζητούν την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την επέκταση της μάχιμης πενταετίας, καθώς και αυξήσεις στους μισθούς τους. Πέρα από αυτά τα οικονομικά αιτήματα, τέθηκαν και άλλα λειτουργικά ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και την αντιμετώπιση των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις.

Εκπρόσωποι των ενώσεων, στις ομιλίες τους πριν την έναρξη της πορείας, στράφηκαν κατά της κυβέρνησης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους. Τόνισαν μεταξύ άλλων το σύνθημα «Μας θυμούνται στις κρίσεις, μας ξεχνάνε στις λύσεις», υπογραμμίζοντας την αντίληψή τους για την αντιμετώπιση που λαμβάνουν από την πολιτεία. Ένα άλλο σύνθημα που ακούστηκε ήταν «Σεβασμός στη στολή! Αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», συνοψίζοντας το πνεύμα των διεκδικήσεών τους.

Η παρουσία των γονέων του Γιώργου Λυγγερίδη

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν και οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη. Ο πατέρας του, Αθανάσιος Λυγγερίδης, βρέθηκε μάλιστα στην κεφαλή της πορείας, δίνοντας το παρόν σε αυτή την εκδήλωση διεκδίκησης και μνήμης.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού τόνισε ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία τους, για τις καθημερινές μάχες που δίνουν, και όχι μόνο μετά θάνατον. Χαρακτήρισε αυτονόητα τα όσα διεκδικούν οι ένστολοι και ζήτησε από την Πολιτεία να λάβει επιτέλους μέτρα για την προστασία των αστυνομικών, αναφερόμενος και στον θάνατο του παιδιού του.

Φόρος τιμής στον αδικοχαμένο αστυνομικό

Η πορεία των ένστολων κατευθύνθηκε προς την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη. Εκεί, οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου για την ολοκλήρωση της πορείας υπογράμμισε την ανάγκη για αναγνώριση και προστασία των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την πολιτεία και την κοινωνία για τις θυσίες που κάνουν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Η μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη συνδέθηκε άρρηκτα με τα αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας.

Το μήνυμα προς την πολιτεία

Οι ένστολοι δήλωσαν ότι είναι παρόντες για να διαδηλώσουν και να μεταφέρουν το μήνυμα ότι η πολιτεία οφείλει στον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό, στους ένστολους και στους εργαζόμενους που δίνουν τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί οι εργαζόμενοι διατηρούν την ασφάλεια, προστατεύουν τα δάση και τα χωρικά ύδατα της χώρας, καθώς και υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Μέσα από την κινητοποίηση, οι συμμετέχοντες διεκδικούν συγκεκριμένα την επέκταση της μάχιμης πενταετίας, την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τα αιτήματα αυτά αποτελούν κεντρικό μέρος του μηνύματος που επιθυμούν να περάσουν στην κυβέρνηση και την κοινή γνώμη, ενόψει των εξελίξεων στη ΔΕΘ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki