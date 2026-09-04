Ο Σμαϊλοβιτς για τον αγώνα με τον Βόλο: «Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς, αμυντικός του Ολυμπιακού, προχώρησε σε πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τον επερχόμενο αγώνα της ομάδας του ενάντια στον Βόλο Elabet. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους «ερυθρόλευκους» στη φετινή σεζόν.

Ο Σμαϊλοβιτς αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, τους στόχους της για την αναμέτρηση, καθώς και στην μέχρι τώρα αμυντική της επίδοση στις εγχώριες διοργανώσεις. Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στην κάμερα της Cosmote, λίγα 24ωρα πριν από το κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Η προετοιμασία των ερυθρόλευκων

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο Elabet. Η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, καθώς ο αγώνας αυτός έρχεται λίγα 24ωρα μετά την εκτός έδρας νίκη που σημείωσε απέναντι στην ΑΕΛ.

Η νίκη αυτή, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έδωσε ώθηση στους Πειραιώτες. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν αύριο, 5 Σεπτεμβρίου, στον Βόλο, με στόχο να αντιμετωπίσουν την ομώνυμη ομάδα. Ο βασικός στόχος παραμένει η νίκη, η οποία θα σημάνει το 4/4 στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η νίκη επί της ΑΕΛ και οι δηλώσεις του Σμαϊλοβιτς

Ενόψει της αναμέτρησης με τον σύλλογο από τη Μαγνησία, ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote. Ο αμυντικός των Πειραιωτών αναφέρθηκε αρχικά στην πρόσφατη μεγάλη νίκη με 0-4 που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στους «βυσσινί» της ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα, ο Σμαϊλοβιτς δήλωσε: «Πρώτα από όλα κερδίσαμε με 4-0 κάνοντας την δουλειά μας, που ήταν και το πιο σημαντικό. Κρατήσαμε το μηδέν και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ήμασταν συγκεντρωμένοι, σοβαροί, προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό και τα καταφέραμε».

Το αήττητο της άμυνας στην Ελλάδα

Ένα από τα σημεία που υπογράμμισε ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς στις δηλώσεις του ήταν το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του και στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Αυτό το επίτευγμα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την πορεία της ομάδας.

Ο αμυντικός χαρακτήρισε την αμυντική αυτή επίδοση ως «κάτι πολύ καλό» και εξέφρασε την ευχή να συνεχιστεί αυτή η πορεία μέχρι το τέλος της σεζόν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο. Τόνισε πως η αμυντική λειτουργία είναι ένα σημαντικό μέρος του παιχνιδιού τους, χαρακτηρίζοντας το ξεκίνημα ως καλό και εκφράζοντας την επιθυμία για συνεχή βελτίωση.

Ο επικείμενος αγώνας με τον Βόλο

Σχετικά με τον επικείμενο αγώνα κόντρα στον Βόλο, ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς υπογράμμισε τη σημασία του παιχνιδιού. Δήλωσε ότι η ομάδα θέλει να πάει σε αυτό το εκτός έδρας ματς και να κάνει τη δουλειά της, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να παίξουν καλά. Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία να κρατήσουν ξανά το μηδέν στην άμυνα, αν αυτό είναι εφικτό. Κατέληξε λέγοντας ότι «θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, όπως όλα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε καλά την δουλειά μας».

Με πληροφορίες από: Gazzetta