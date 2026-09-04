Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Άλσος Γαλατσίου. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 19:00, σε σημείο πλησίον της οδού Περσέως, κινητοποιώντας άμεσα μεγάλες δυνάμεις πυρόσβεσης για την αντιμετώπισή της. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η αρχική αντίδραση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα, περίπου στις 19:00, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών. Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά εντοπίζεται πλησίον της οδού Περσέως, μέσα στο Άλσος Γαλατσίου. Η περιοχή αυτή, λόγω της βλάστησης, απαιτούσε άμεση και συντονισμένη επέμβαση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η φωτιά, το Πυροσβεστικό Σώμα έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης, στέλνοντας στο σημείο μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και οχημάτων. Η ταχύτητα στην αντίδραση ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της έκτασης της πυρκαγιάς και την προστασία του άλσους από μεγαλύτερες ζημιές.

Η κατάσταση χωρίς ενεργό μέτωπο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου βρίσκεται πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτό σημαίνει ότι οι φλόγες έχουν τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν πλέον σημεία με ενεργή καύση που να επεκτείνονται. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό σημάδι στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Παρόλο που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν το έργο τους. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη κατάσβεση των μικροεστιών και στην αποτροπή οποιασδήποτε πιθανότητας αναζωπύρωσης, ειδικά καθώς η νύχτα πλησιάζει.

Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, στο Άλσος Γαλατσίου επιχειρούν συνολικά 64 πυροσβέστες. Οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν μάχη με τις φλόγες, εργαζόμενοι αδιάκοπα για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς. Η εμπειρία και η αφοσίωσή τους είναι καθοριστικής σημασίας σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Την επίγεια δύναμη ενισχύουν τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και μπορούν να κινηθούν σε δύσβατα σημεία, όπου τα οχήματα δεν έχουν πρόσβαση. Η παρουσία τους συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, στο σημείο έχουν αναπτυχθεί και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη, μεταφέροντας νερό και εξοπλισμό, και συμβάλλουν ενεργά στις ρίψεις νερού και στον περιορισμό της φωτιάς στις πληγείσες περιοχές του άλσους.

Η συμβολή των εναέριων μέσων και της αυτοδιοίκησης

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εναέρια μέσα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια από ψηλά. Συγκεκριμένα, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις εστίες της πυρκαγιάς. Η χρήση εναέριων μέσων είναι συχνά καθοριστική για την ταχεία αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ειδικά σε δύσβατες περιοχές.

Παράλληλα με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σημαντική ήταν και η συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Ψυχικού παρείχε υποστήριξη στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διαχείριση τέτοιων έκτακτων καταστάσεων, όπως η πυρκαγιά στο Άλσος Γαλατσίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr