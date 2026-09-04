Ο Ευθύμης Ρεντζιάς η μοναδική γνωστή υποψηφιότητα για τη θέση του CEO της GBL

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση για να αναλάβει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της Stoiximan GBL, καθώς η λίγκα εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Ο βετεράνος διεθνής μπασκετμπολίστας έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ομάδων, ενώ η διοργανώτρια αρχή έχει αναρτήσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο μέχρι σήμερα γενικός διευθυντής της λίγκας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να «τρέξει» την επόμενη μέρα της Stoiximan GBL, με τον χρόνο να κυλά αντίστροφα για την τελική επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τα νέα καθήκοντα.

Η νέα εποχή του ελληνικού μπάσκετ

Το ελληνικό μπάσκετ διανύει ήδη μια πολλά υποσχόμενη νέα εποχή, με τη Stoiximan GBL να προετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της. Η δημιουργία της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, με στόχο την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης για το πρωτάθλημα.

Η επιλογή του κατάλληλου προσώπου θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της λίγκας, καθώς θα αναλάβει την ευθύνη να εφαρμόσει τη στρατηγική και να οδηγήσει το πρωτάθλημα στον εκσυγχρονισμό. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Επικύρωση από το Πρωτοδικείο

Στις 27 Αυγούστου του περασμένου έτους, το Πρωτοδικείο επικύρωσε το ψήφισμα που αφορούσε τη νέα θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον ΕΣΑΚΕ. Αυτή η εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο για την αναζήτηση και την τελική επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τα ηνία της διοργανώτριας αρχής.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την θεσμοθέτηση της νέας διοικητικής δομής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για την ανάδειξη του νέου ισχυρού άνδρα της λίγκας.

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς στην «pole position»

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, ο οποίος υπηρετεί ως γενικός διευθυντής επί τρία χρόνια, φαντάζει ως ο επικρατέστερος για τη θέση του CEO. Παρόλο που η υποψηφιότητά του δεν έχει ακόμη κατατεθεί επίσημα, το ενδιαφέρον που επέδειξε για να αναλάβει την απαιτητική επόμενη μέρα του ελληνικού πρωταθλήματος αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων εξέφρασε την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του κ. Ρεντζιά, γεγονός που τον καθιστά τον βασικό υποψήφιο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων, εκτός απροόπτου.

Η εμπειρία του βετεράνου σέντερ

Ο 50χρονος Ευθύμης Ρεντζιάς είναι ένας βετεράνος διεθνής σέντερ με μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό. Η πολυετής ενασχόλησή του με το μπάσκετ, από διάφορα πόστα μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, του προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον νέο ρόλο.

Αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στα δεδομένα, ο κ. Ρεντζιάς αναμένεται να είναι ο νέος ισχυρός άνδρας της λίγκας. Ο ίδιος θα εγγυηθεί την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πρωταθλήματος, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία του στον χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta