Η Μπιγιονσέ πουλάει άδειο ξύλινο κουτί σχεδόν 1.000 δολάρια, προκαλώντας αντιδράσεις στους θαυμαστές της

Η Μπιγιονσέ, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα που έχει ενταχθεί επισήμως στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων λόγω των τελευταίων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια πουλάει ένα συλλεκτικό ξύλινο κουτί, το οποίο έχει ονομάσει Bey Keeper, στην τιμή των 948,01 δολαρίων. Το προϊόν αυτό, αν και περιορισμένης έκδοσης, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια στους θαυμαστές της, κυρίως λόγω της υψηλής τιμής και του γεγονότος ότι πωλείται άδειο.

Το συλλεκτικό αντικείμενο και ο σχεδιασμός του

Το συλλεκτικό κουτί Bey Keeper είναι ένα προϊόν περιορισμένης έκδοσης, καθώς διατίθενται προς αγορά μόλις 500 κομμάτια. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του, πρόκειται για ένα κιβώτιο κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου, το οποίο είναι επενδυμένο εσωτερικά με βαθύ πράσινο βελούδο. Ο σχεδιασμός του έχει εμπνευστεί από την αισθητική των παραδοσιακών κιβωτίων μελισσοκόμων, προσδίδοντάς του μια ιδιαίτερη και μοναδική εμφάνιση.

Το κουτί έχει σχεδιαστεί με σκοπό να φιλοξενεί και να εκθέτει τη συλλογή βινυλίων της Μπιγιονσέ. Διαθέτει προσαρμοσμένες χαραγμένες λεπτομέρειες, οι οποίες ενισχύουν τον συλλεκτικό του χαρακτήρα. Επιπλέον, περιλαμβάνει ένα δερμάτινο λουράκι μεταφοράς, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ψεύτικο δέρμα αλιγάτορα και φέρει χρυσά μεταλλικά στοιχεία, προσθέτοντας μια νότα πολυτέλειας στο αντικείμενο.

Η τιμή και το εκτιμώμενο συνολικό κόστος

Η αρχική τιμή του συλλεκτικού κουτιού Bey Keeper ανέρχεται στα 948,01 δολάρια. Το υπέρογκο αυτό ποσό, όπως αναφέρεται, αποτελεί φόρο τιμής στα γενέθλια της καλλιτέχνιδας, που είναι στις 4 Σεπτεμβρίου του 1981. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν είναι η τελική για τους αγοραστές.

Στο κόστος του προϊόντος προστίθενται και τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στα 60,50 δολάρια. Επιπλέον, επιβάλλονται φόροι που ανέρχονται περίπου στα 103,38 δολάρια. Με την προσθήκη αυτών των επιβαρύνσεων, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την απόκτηση του Bey Keeper φτάνει τα 1.111,89 δολάρια. Ένα σημαντικό σημείο, που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, είναι ότι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «τα βινύλια δεν περιλαμβάνονται» με την αγορά του κουτιού, δηλαδή ο αγοραστής αποκτά μόνο το άδειο κιβώτιο.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανακοίνωση της πώλησης του συλλεκτικού κουτιού και η τιμή του προκάλεσαν άμεσα αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, χαρακτηρίζοντας την τιμή του προϊόντος ως «παράλογη». Οι θαυμαστές της Μπιγιονσέ δεν φάνηκαν καθόλου χαρούμενοι με αυτή την επιχειρηματική κίνηση της καλλιτέχνιδας, θεωρώντας το κόστος δυσανάλογο για ένα άδειο κουτί.

Οι σχολιασμοί στα social media επικεντρώθηκαν στην υψηλή τιμή, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι το κουτί δεν περιλαμβάνει κανένα βινύλιο. Η δυσαρέσκεια ήταν εμφανής, με πολλούς να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την επιλογή της δισεκατομμυριούχου καλλιτέχνιδας να προσφέρει ένα τόσο ακριβό αντικείμενο χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Εικασίες και υπερασπιστές της αγοράς

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, υπήρξαν και χρήστες που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ή να υπερασπιστούν την τιμή και την ύπαρξη του συλλεκτικού κουτιού. Κάποιοι εικάζουν ότι το κουτί θα μπορούσε να περιλαμβάνει «εκπλήξεις», υποθέτοντας ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν «πράγματα εκεί μέσα» ως «έκπληξη» για τους αγοραστές. Ωστόσο, η επίσημη περιγραφή του προϊόντος δεν αναφέρει κάτι τέτοιο, δηλώνοντας ρητά την απουσία βινυλίων.

Άλλοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν τόσο το ίδιο το αντικείμενο όσο και την απόφασή τους να το αγοράσουν, πιθανώς θεωρώντας το ως ένα μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι που ενισχύει τη σύνδεσή τους με την αγαπημένη τους καλλιτέχνιδα, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του. Οι διαφορετικές αυτές απόψεις αντικατοπτρίζουν το εύρος των αντιδράσεων που προκάλεσε η διάθεση του Bey Keeper στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki