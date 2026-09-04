Ο Μάριος Καπότσης αισιόδοξος για τον Απόλλωνα Σμύρνης: «Θα είμαστε καλύτεροι φέτος»

Ο Μάριος Καπότσης, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου αρχηγού στην ομάδα πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης, εξέφρασε την έντονη αισιοδοξία του για την επικείμενη αγωνιστική περίοδο. Σε δηλώσεις του, ο έμπειρος περιφερειακός αναφέρθηκε στην εντατική προετοιμασία της ομάδας, στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο, καθώς και στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα που αναμένεται να χαρακτηρίσει το φετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών.

Η ανάληψη της αρχηγίας και η σκληρή προετοιμασία

Ο Μάριος Καπότσης εισέρχεται αισίως στον τρίτο του χρόνο με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μετά τη μετακίνηση του Μάνου Σολανάκη στον Ολυμπιακό, ο 35χρονος περιφερειακός αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του αρχηγού της ομάδας. Ο Καπότσης, ο οποίος είναι «αργυρός» Ολυμπιονίκης από τους Αγώνες του Τόκιο, δήλωσε σε συνέντευξή του στο www.apollonwaterpolo.gr ότι αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για αυτόν τον ρόλο.

«Σίγουρα αυτός ο ρόλος με τιμάει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω σε αυτήν εδώ την ομάδα. Ελπίζω να ανταπεξέλθω και πρώτα απ’ όλα να είμαι καλός αρχηγός για τους συμπαίκτες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Καπότσης μίλησε για την εν εξελίξει προετοιμασία της ομάδας, περιγράφοντάς την ως «σκληρή, όπως κάθε χρόνο», και εξέφρασε την ελπίδα να παραμείνουν όλοι οι αθλητές υγιείς.

Οι στόχοι σε Ευρώπη και πρωτάθλημα

Όσον αφορά τους στόχους της «αμφίβιας ελαφράς ταξιαρχίας», ο Μάριος Καπότσης έδωσε έμφαση στην ευρωπαϊκή πορεία. «Οι στόχοι της ομάδας είναι πρώτα απ’ όλα η Ευρώπη, γιατί θα καθορίσει όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πώς θα πάνε τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα», δήλωσε. Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τη φάση των ομίλων του Euro Cup, μέσω του προκριματικού ομίλου που θα φιλοξενηθεί στο «Σεράφειο» από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη νέα σεζόν, τονίζοντας: «Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλύτερη! Βέβαια, αυτό πρέπει να το δείξουμε και στο νερό, όχι μόνο στα λόγια». Ο πρώτος στόχος είναι η πρόκριση στην Ευρώπη, ενώ για το πρωτάθλημα, η ομάδα έχει χτιστεί με σκοπό «να κάνει ένα βήμα παραπάνω από αυτό που έκανε πέρυσι».

Ένα πρωτάθλημα με αυξημένο ανταγωνισμό

Ο Μάριος Καπότσης αναφέρθηκε και στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, προβλέποντας ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από πέρυσι. «Το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι», υπογράμμισε. Εξήγησε ότι αρκετές ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, δημιουργώντας ένα πιο δύσκολο περιβάλλον για όλους τους συλλόγους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, ο Ολυμπιακός θα παραμείνει εξίσου καλός όπως πάντα, η Βουλιαγμένη διατηρεί την υψηλή της ποιότητα, ο Πανιώνιος είναι καλύτερος από πέρυσι, ενώ και ο ΠΑΟΚ, με τις νέες του προσθήκες, αναμένεται να παρουσιαστεί βελτιωμένος. «Όλο το πρωτάθλημα έχει ανέβει και πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό», κατέληξε ο Καπότσης.

Το μήνυμα στον κόσμο του Απόλλωνα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάριος Καπότσης απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους του Απόλλωνα Σμύρνης. Ζήτησε από τον κόσμο να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, όπως κάνει και κάθε χρόνο, προσφέροντας τη θερμή και υποστηρικτική του παρουσία. «Ο κόσμος του Απόλλωνα να είναι πάντα δίπλα μας, όπως είναι και κάθε χρόνο, έτσι θερμός και υποστηρικτικός», δήλωσε.

Ο αρχηγός δεσμεύτηκε, εκ μέρους της ομάδας, ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποδώσουν αυτή την υποστήριξη. «Και εμείς με τη σειρά μας να τον κάνουμε χαρούμενο», πρόσθεσε. Μια σχετική δημοσίευση κοινοποιήθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας Apollon Smyrnis Water Polo (@apollon_water_polo).

Με πληροφορίες από: Gazzetta