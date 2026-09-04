Φωτιά στο Ψυχικό: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Ψυχικού, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00 σήμερα το απόγευμα, με την ανταπόκριση να είναι άμεση λόγω και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που επικρατεί στην περιοχή.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την κινητοποίηση να περιλαμβάνει τόσο επίγειες δυνάμεις όσο και την υποστήριξη από τον Δήμο Ψυχικού.

Η έναρξη της πυρκαγιάς και η αρχική αντίδραση

Η ειδοποίηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος γύρω στις 19:00. Η φωτιά εντοπίστηκε να καίει σε χαμηλή βλάστηση, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν την περιοχή.

Ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των συνθηκών που επικρατούν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Πλέον, επιχειρούν συνολικά 64 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 15 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς στο Ψυχικό.

Η συνδρομή του δήμου και η παρακολούθηση από αέρος

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης, ο Δήμος Ψυχικού παρείχε άμεσα τη συνδρομή του. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου προκειμένου να ενισχύσουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, συμβάλλοντας στην παροχή νερού για την κατάσβεση.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την πορεία της πυρκαγιάς και τη βέλτιστη διαχείριση των δυνάμεων.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ψυχικό συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η συγκεκριμένη περιοχή έχει καταταχθεί στην κατηγορία 4 κινδύνου για σήμερα.

Αυτή η ταξινόμηση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και την άμεση ανταπόκριση σε κάθε περιστατικό, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Διερεύνηση των αιτίων από ειδικό κλιμάκιο

Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η παρουσία του ειδικού αυτού κλιμακίου είναι απαραίτητη για τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρησμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki