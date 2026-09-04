Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο στην περιοχή της Κυψέλης. Πλέον, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μωρό να είχε εμφανίσει στερητικό σύνδρομο από ναρκωτικά, δεδομένων των περιγραφών για την υγεία του και την παραδοχή των γονέων για χρήση ουσιών. Οι ίδιοι οι γονείς έχουν περιγράψει ένα μωρό που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από πολύ νωρίς, ενώ ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου έχει εξηγήσει ότι ένα βρέφος εκτεθειμένο σε ναρκωτικές ουσίες μέσω της μητέρας του μπορεί να παρουσιάσει στερητικά συμπτώματα.

Τα συμπτώματα του βρέφους και οι περιγραφές των γονέων

Οι περιγραφές για όσα αντιμετώπιζε το μωρό κατά τη σύντομη ζωή του είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και περιλαμβάνουν μια σειρά προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με τις αναφορές, το βρέφος παρουσίαζε συνεχές κλάμα, δυσκολία στον ύπνο, καθώς και προβλήματα στη σίτιση. Επιπλέον, είχε εμετούς και αντιμετώπιζε δυσκολίες με το έντερο.

Οι γονείς του μωρού, στις δικές τους περιγραφές, έχουν αναφέρει ότι το παιδί είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Συγκεκριμένα, δήλωσαν: «Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μας έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο». Ακόμη και η σίτιση του παιδιού ήταν δύσκολη, καθώς, όπως ανέφεραν, «το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατρούς να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί γιατί από μόνο του δεν μπορούσε».

Η παραδοχή των γονέων για χρήση ουσιών

Στην υπόθεση της Κυψέλης, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι και οι δύο γονείς έχουν παραδεχθεί ότι είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Αυτή η παραδοχή εγείρει το ερώτημα εάν το μωρό είχε εκτεθεί σε τέτοιες ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μητέρας του. Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό στην εξέταση του ενδεχομένου στερητικού συνδρόμου.

Εάν υπήρξε έκθεση σε εξαρτησιογόνες ουσίες κατά την κύηση, τότε κάποια από τα προβλήματα που παρουσίαζε το βρέφος θα μπορούσαν να συνδέονται άμεσα με το στερητικό σύνδρομο. Αυτό το ενδεχόμενο αποτελεί πλέον βασικό άξονα των ερευνών για τα αίτια του θανάτου του βρέφους.

Η ιατρική προσέγγιση για το νεογνικό στερητικό σύνδρομο

Πίσω από το επίμονο κλάμα και τα υπόλοιπα προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το μωρό, θα μπορούσε να βρίσκεται μία σοβαρή ιατρική κατάσταση, γνωστή ως νεογνικό στερητικό σύνδρομο. Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου έχει εξηγήσει ότι ένα βρέφος που έχει εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες μέσω της μητέρας του μπορεί να παρουσιάσει τέτοια στερητικά συμπτώματα.

Το νεογνικό στερητικό σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί σε βρέφη που έχουν εκτεθεί σε εξαρτησιογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει επίσης αναφερθεί σε αυτή την ιατρική κατάσταση, παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση στην οικογένεια

Ο 43χρονος πατέρας του βρέφους έχει περιγράψει μία ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση μέσα στο σπίτι, η οποία επηρέασε την ψυχολογία όλων των μελών της οικογένειας. Υποστήριξε ότι το συνεχές κλάμα του βρέφους είχε προκαλέσει έντονο στρες, δημιουργώντας ένα δυσμενές περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας δήλωσε: «Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι». Αυτές οι περιγραφές αναδεικνύουν το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στο σπίτι κατά τους πρώτους μήνες ζωής του βρέφους.

Με πληροφορίες από: Newsit