Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος άνδρας από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του. Το περιστατικό έλαβε χώρα τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η νεαρή γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό. Η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η προφυλάκιση και η απολογία

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή έπειτα από μαραθώνια απολογία, διάρκειας τριών ωρών, ενώπιον του ανακριτή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το αδιανόητο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα. Ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, πριν κριθεί προφυλακιστέος για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν άγριο διαπληκτισμό που είχε το ζευγάρι. Ο 29χρονος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του, ενώ η κοπέλα βρισκόταν κυριολεκτικά πάνω στο καπό του οχήματος. Ο οδηγός, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που διέτρεχε η σύντροφός του, πάτησε γκάζι και συνέχισε την πορεία του με το αυτοκίνητο εν κινήσει.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του οδηγού, η 24χρονη έπεσε από το εν κινήσει όχημα. Παρασύρθηκε και σύρθηκε στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της. Το περιστατικό προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής γυναίκας.

Η κατάσταση της 24χρονης

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την υγεία της, καθώς φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Επιπλέον, έχει υποστεί κάταγμα στην κλείδα και αιμάτωμα, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η αγωνία για την πορεία της υγείας της 24χρονης κορυφώνεται.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στη σύλληψη του 29χρονου το πρωί της ίδιας μέρας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Εκτός από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ο 29χρονος κατηγορείται και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Από αστυνομικό έλεγχο που είχε γίνει στον συλληφθέντα με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Η κατάσταση μέθης του οδηγού επιβεβαιώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών.

Βίντεο ντοκουμέντα από την παράσυρση

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην υπόθεση, είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντα που καταγράφουν τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από το όχημα. Τα βίντεο αυτά παρουσιάζουν καρέ καρέ την εξέλιξη του περιστατικού, προσφέροντας επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά η νεαρή γυναίκα. Τα συγκεκριμένα πλάνα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr