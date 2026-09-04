Ένα σοβαρό αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι. Ο δράτης κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τον πυροβολήσει στην κοιλιακή χώρα και στον θώρακα για να τον ακινητοποιήσει. Ο 31χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Η εισβολή και οι απειλές

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας 31χρονος άνδρας εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας, κρατώντας ένα μαχαίρι. Αμέσως μετά την είσοδό του, ο δράτης άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον των παρόντων αστυνομικών. Αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να διεκπεραιώσουν διαδικασίες έκδοσης ταυτότητας, περιέγραψαν τις στιγμές που βίωσαν ως «τρομακτικές» και «σαν βγαλμένες από ταινία».

Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον «αν έχεις όπλο, βγάλτο, φέρτο», καθώς ο άνδρας προσπαθούσε να μπει στο τμήμα. Περιέγραψαν ότι ο 31χρονος έσπασε αρχικά την πόρτα, την οποία ένας αστυνομικός κρατούσε με πίεση για να αποτρέψει την είσοδό του. Κατά την εισβολή του, έσπασε και ένα τζάμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός από τα θραύσματα. Ο άνδρας με το μαχαίρι έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου βρίσκονταν και οι μάρτυρες, συνεχίζοντας να απειλεί τον αστυνομικό. Πριν από την είσοδό του στο τμήμα, φέρεται να είχε απειλήσει με το μαχαίρι και τον σκοπό που βρισκόταν έξω από το κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις και προειδοποιήσεις των αστυνομικών να συμμορφωθεί και να πετάξει το μαχαίρι, ο 31χρονος δεν υπάκουσε. Αντιθέτως, συνέχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους. Οι αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο αστυνομικός τον σημάδευε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ ο δράτης του έλεγε προκλητικά «ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;».

Ο αστυνομικός συνέχιζε να του ζητάει επίμονα να «πέτα το μαχαίρι, ηρέμησε». Ωστόσο, ο άνδρας ζύγωνε όλο και πιο κοντά στον αστυνομικό, με την πρόθεση να τον καρφώσει. Υπό αυτές τις συνθήκες, και καθώς ο 31χρονος δεν συμμορφωνόταν, ο άνδρας της ΕΛΑΣ αναγκάστηκε να τον πυροβολήσει μία φορά με το υπηρεσιακό του όπλο, προκειμένου να τον ακινητοποιήσει και να αποτρέψει περαιτέρω κίνδυνο.

Η κατάσταση του τραυματία και του αστυνομικού

Ο 31χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από τον πυροβολισμό, φέροντας διαμπερές τραύμα στον θώρακα και την κοιλιά. Αμέσως μετά το περιστατικό, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο. Ο 31χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε ό,τι αφορά τον αστυνομικό που ενεπλάκη στο περιστατικό, αυτός υπέστη ελαφρά τραύματα. Ο τραυματισμός του προήλθε από τα σπασμένα γυαλιά της τζαμαρίας που έσπασε ο 31χρονος κατά την εισβολή του στο Αστυνομικό Τμήμα, προσπαθώντας να εισέλθει στον χώρο.

Το παρελθόν του 31χρονου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές σχετικά με το ιστορικό του δράστη, ο 31χρονος άνδρας είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό το στοιχείο αναφέρθηκε από τις αρχές, υποδεικνύοντας ένα ιστορικό ψυχικής υγείας που ενδεχομένως να σχετίζεται με το συμβάν.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πράξη του 31χρονου φαίνεται να έχει εκδικητικό χαρακτήρα. Φέρεται να είχε συλληφθεί στο παρελθόν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, μετά την οποία είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληροφορία συνδέει το παρελθόν του με την πιθανή αιτία της εισβολής του στο αστυνομικό τμήμα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit