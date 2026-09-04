Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτών των λογαριασμών, είχαν πραγματοποιηθεί αναρτήσεις με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος της διαιτητή μπάσκετ, Βάσως Τσαρούχα. Σε βάρος του ταυτοποιηθέντος ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Η έναρξη της έρευνας και οι καταγγελίες

Η έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επίμαχες αυτές αναρτήσεις είχαν πραγματοποιηθεί από τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, οι δημοσιεύσεις αυτές περιείχαν συκοφαντικό περιεχόμενο, πλήττοντας την υπόληψη της διαιτητή. Παράλληλα, μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών, είχαν δημοσιοποιηθεί και προσωπικά δεδομένα της Βάσως Τσαρούχα, γεγονός που προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα στην υπόθεση.

Η παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής

Μετά την παραλαβή της καταγγελίας και την αξιολόγηση των στοιχείων, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειρε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Η εντολή αυτή δόθηκε με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την ταυτοποίηση των χρηστών που βρίσκονταν πίσω από τους επίμαχους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής υπογράμμισε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς αφορούσε τόσο τη συκοφαντική δυσφήμηση όσο και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου, απαιτώντας ταχύτατη διερεύνηση.

Η μεθοδολογία της ψηφιακής έρευνας

Για την ταυτοποίηση των διαχειριστών των λογαριασμών, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πραγματοποίησε μια λεπτομερή ψηφιακή έρευνα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, υπήρξε εκτεταμένη αλληλογραφία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις οποίες ζητήθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Επιπροσθέτως, οι Αρχές ήρθαν σε επικοινωνία και με εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, προκειμένου να συλλέξουν περαιτέρω δεδομένα. Αξιοποιήθηκαν μεθοδικά τα ηλεκτρονικά ίχνη που άφησαν οι χρήστες, καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι ακριβώς βρίσκονταν πίσω από τους λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί για τις επίμαχες αναρτήσεις σε βάρος της διαιτητή.

Το αποτέλεσμα της έρευνας και οι κατηγορίες

Από την έως τώρα διεξαχθείσα έρευνα προέκυψε η ταυτοποίηση ενός άνδρα. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είναι ο διαχειριστής δύο από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις με το συκοφαντικό περιεχόμενο και τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος του ταυτοποιηθέντος ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η συκοφαντική δυσφήμηση, πράξεις που τελέστηκαν μέσω του διαδικτύου. Η υπόθεση έχει πλέον παραδοθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες και την ποινική της αξιολόγηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta