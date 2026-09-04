Η Acun Medya διαψεύδει κατηγορίες και δηλώνει άγνοια για αγωγή Φλώρου

Η εταιρεία παραγωγής του τηλεοπτικού προγράμματος «Survivor», Acun Medya, τοποθετήθηκε επισήμως σχετικά με πρόσφατα ξένα δημοσιεύματα που την παρουσιάζουν ως εναγόμενη σε αγωγή. Η αγωγή φέρεται να κατατέθηκε από τον πρώην παίκτη του ριάλιτι, Σταύρο Φλώρο. Η εταιρεία χαρακτηρίζει τις κατηγορίες που της αποδίδονται ως «προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές», ενώ δηλώνει πως δεν είχε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της έως το απόγευμα της Παρασκευής, εκφράζοντας πλήρη άγνοια για το περιεχόμενό της.

Διάψευση των κατηγοριών και άγνοια για την αγωγή

Η Acun Medya Α.Ε. διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων που αναπαρήγαγαν ξένο τύπο, τα οποία περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες εναντίον της. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας, οι κατηγορίες αυτές είναι «προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές».

Επιπλέον, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της. Ως εκ τούτου, δεν γνωρίζει το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας νομικής ενέργειας, τονίζοντας την πλήρη άγνοιά της για το ζήτημα που έχει ανακύψει στα δημοσιεύματα.

Επιφύλαξη νομίμων δικαιωμάτων και μηδενική ανοχή

Η Acun Medya επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση της εταιρείας να προστατεύσει τη φήμη και την υπόστασή της από οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρεί βλαπτικές.

Η εταιρεία δηλώνει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι απαγορεύει την αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, μέσω οποιουδήποτε μέσου. Τονίζει πως θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί αυτή την απαγόρευση, καθώς θεωρεί ότι τα δημοσιεύματα αυτά βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και της υπόστασής της.

Στήριξη στους διαγωνιζόμενους και καταγγελίες του Σταύρου Φλώρου

Η Acun Medya τονίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα. Έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της.

Στο πλαίσιο των δημοσιευμάτων, αναφέρεται ότι ο πρώην παίκτης του «Survivor», Σταύρος Φλώρος, έχει υποβάλει αγωγή, στην οποία εμφανίζεται και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ. Ο Σταύρος Φλώρος φέρεται να έχει διατυπώσει σοβαρές καταγγελίες, μεταξύ των οποίων ότι «έδωσαν ναρκωτικά στους παίκτες για να μείνουν ψύχραιμοι».

Αξιώσεις αποζημίωσης και προσωπική μαρτυρία

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί ένα σημαντικό ποσό αποζημίωσης, το οποίο ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια δολάρια, από τους παραγωγούς του «Survivor», δηλαδή την Acun Medya. Αυτή η αξίωση αποτελεί ένα κεντρικό σημείο των καταγγελιών του.

Επιπλέον, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι φέρεται να έχει αναφέρει μια προσωπική εμπειρία ως μέρος των καταγγελιών του, δηλώνοντας: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα». Αυτή η δήλωση προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στις σοβαρές κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στις οποίες απαντά η Acun Medya.

Με πληροφορίες από: Topontiki