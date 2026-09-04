Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονο στα Χανιά και βιντεοσκόπησαν την επίθεση

Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, στα Χανιά, με θύμα ένα 13χρονο παιδί. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ανήλικων δραστών, οι οποίοι φέρεται να έστησαν ενέδρα στον νεαρό και να βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό. Η οικογένεια του 13χρονου προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση ενός ακόμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν και ένα δεύτερο περιστατικό ξυλοδαρμού στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η ίδια ομάδα.

Η ενέδρα και ο ξυλοδαρμός του 13χρονου

Το βράδυ της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, ένα 13χρονο παιδί έπεσε θύμα επίθεσης και ξυλοδαρμού στην πόλη των Χανίων. Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Κοραή, έξω από σχολείο, όπου μία ομάδα ανήλικων δραστών έστησε ενέδρα στον νεαρό.

Η ομάδα των δραστών αποτελούνταν από τουλάχιστον πέντε ανήλικους, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται μεταξύ 14 και 15 ετών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που προχώρησαν στον ξυλοδαρμό του 13χρονου, ήταν και άτομα Ρομά.

Οι δράστες φέρεται να είχαν ως σκοπό τον ξυλοδαρμό του ανυποψίαστου νεαρού. Παράλληλα με την επίθεση, ορισμένα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι βιντεοσκόπησαν το περιστατικό, καταγράφοντας τις στιγμές του ξυλοδαρμού.

Προηγούμενες απειλές κατά του θύματος

Πριν από το περιστατικό της Πέμπτης, ο 13χρονος είχε δεχθεί απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα ανήλικων. Αυτό υποδηλώνει ότι η επίθεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ενδεχομένως συνέχεια προηγούμενων προστριβών ή παρενόχλησης.

Η ομάδα των ανήλικων, που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε άτομα ηλικίας 14 και 15 ετών, συμπεριλαμβανομένων Ρομά, φαίνεται να είχε στοχοποιήσει το θύμα και στο παρελθόν, εκτοξεύοντας απειλές εναντίον του.

Η καταγγελία της οικογένειας και οι συλλήψεις

Μετά τον ξυλοδαρμό του 13χρονου, η οικογένεια του παιδιού προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκόμενων ανήλικων δραστών.

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ατόμων που ανήκουν στην ομάδα των νεαρών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία των γονέων των ανήλικων. Επιπλέον, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη έναν ανήλικο που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Ιατροδικαστική εξέταση και έρευνα για δεύτερο περιστατικό

Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα μετά τον ξυλοδαρμό, ο 13χρονος μετέβη στο Ηράκλειο. Ο σκοπός της μετάβασης ήταν η εξέτασή του από ιατροδικαστή, προκειμένου να καταγραφούν λεπτομερώς τα τραύματα και οι κακώσεις που υπέστη από την επίθεση.

Παράλληλα με την έρευνα για τον ξυλοδαρμό του 13χρονου, οι αρχές εξετάζουν και μία ακόμη καταγγελία που αφορά σε περιστατικό ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται πως η ίδια ομάδα ανήλικων δραστών εμπλέκεται και σε αυτό το δεύτερο περιστατικό, γεγονός που υποδηλώνει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και διευρύνει το πεδίο της αστυνομικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit