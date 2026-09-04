Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο το 8 μηνών βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη να είχε εκδηλώσει νεογνικό στερητικό σύνδρομο. Η μητέρα του βρέφους είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος και η 38χρονη, γονείς του βρέφους, δεν έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του. Ωστόσο, οι καταθέσεις τους συμπίπτουν στο ότι το βρέφος έκλαιγε αδιάκοπα και τους ενοχλούσε.

Εξέταση του σεναρίου για στερητικό σύνδρομο

Το ενδεχόμενο το βρέφος να έπασχε από νεογνικό στερητικό σύνδρομο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών για την υπόθεση της Κυψέλης. Η μητέρα του 8 μηνών βρέφους είναι γνωστή ως χρόνια χρήστρια ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει η πιθανότητα το μωρό να γεννήθηκε με εξάρτηση, εκτός αν η μητέρα είχε διακόψει τη χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της κύησης.

Τι είναι το νεογνικό στερητικό σύνδρομο

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξήγησε τι είναι το νεογνικό σύνδρομο. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει ένα νεογνό όταν έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ουσίες αυτές μεταφέρονται στο έμβρυο μέσω του πλακούντα.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα συμπτώματα που συνοδεύουν το νεογνικό σύνδρομο περιλαμβάνουν οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένο μυϊκό τόνο, δυσκολία στον ύπνο, εμετό, διάρροια και δυσκολία στη σίτιση.

Οι δηλώσεις των γονέων και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Οι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος και η 38χρονη, στις καταθέσεις τους ανέφεραν ότι το μωρό έκλαιγε αδιάκοπα και τους ενοχλούσε. Παρόλα αυτά, δεν έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του.

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου τόνισε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν το βρέφος έπασχε από στερητικό σύνδρομο. Επεσήμανε ότι ο πρώτος μήνας ενός μωρού τοξικομανούς μητέρας χαρακτηρίζεται από έντονα συμπτώματα, ενώ τα στερητικά συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν έως και έξι μήνες. Οι εξετάσεις θα δείξουν εάν βρεθούν ναρκωτικά στον οργανισμό του μωρού.

Η κατάσταση του βρέφους και η ψυχολογική πίεση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από την αρχή της ζωής του. Αναφέρθηκε ότι κοιμόταν μόνο μία ώρα την ημέρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί φέρεται να είχαν ενημερώσει τους γονείς πως το βρέφος είχε κήλη και κάποιο πρόβλημα στο έντερο.

Επιπλέον, το μωρό δεν είχε τη δύναμη να ρουφήξει γάλα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μην τους επιτρέπουν αρχικά να το πάρουν σπίτι. Οι γονείς του έκαναν μασάζ για να μπορέσει να ενεργηθεί, καθώς από μόνο του δεν μπορούσε. Ο πατέρας περιέγραψε ότι από τη γέννηση του μωρού, επί οκτώ μήνες, η μητέρα δεν ήταν καλά ψυχολογικά, λέγοντας ασυναρτησίες, βουτώντας το κεφάλι της στο φαγητό και μιλώντας σε παιδιά που δεν ήταν παρόντα. Όπως δήλωσε, ήταν πολύ στρεσαρισμένη λόγω του συνεχούς κλάματος του μωρού, προσθέτοντας πως όλοι στην οικογένεια ήταν στρεσαρισμένοι.

Αμφισβήτηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων

Σε μια νέα εξέλιξη στην υπόθεση, οι γονείς του νεκρού βρέφους έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Για τον λόγο αυτό, προχώρησαν στον ορισμό δικού τους συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki