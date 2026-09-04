Πυρκαγιές σε Βοιωτία και Ανάβυσσο κινητοποίησαν την Πυροσβεστική την Παρασκευή

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς ξέσπασαν δύο σημαντικές πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας, ενώ λίγες ώρες αργότερα, ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στην Ανάβυσσο Αττικής. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση των δύο μετώπων, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια εκδήλωσής τους.

Η πυρκαγιά στο Δίστομο Βοιωτίας

Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Διστόμου Βοιωτίας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Μεταξύ των επίγειων δυνάμεων περιλαμβάνονται τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίοι συνδράμουν με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Η προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά και από αέρος, με τη συμμετοχή τεσσάρων εναέριων μέσων. Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η περιοχή του Διστόμου Βοιωτίας βρισκόταν την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς είχε καταταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τους χάρτες πρόβλεψης. Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά στην Ανάβυσσο Αττικής

Λίγες ώρες αργότερα την ίδια ημέρα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:30 το απόγευμα, ξέσπασε νέα πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής. Ο συναγερμός σήμανε αμέσως στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο κινητοποίησε άμεσα τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά στην Ανάβυσσο φέρεται να ξεκίνησε αρχικά από ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 19 πυροσβεστικά οχήματα.

Η αεροπυρόσβεση στην Ανάβυσσο διεξάγεται με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Σαρωνικού κινητοποιήθηκε για να προσφέρει βοήθεια στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, χρησιμοποιώντας τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα, για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης.

Η περιοχή της Αναβύσσου είχε κηρυχθεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία κινδύνου 4, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της κατάστασης. Όπως και στην περίπτωση του Διστόμου, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στην Ανάβυσσο έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το πύρινο μέτωπο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit