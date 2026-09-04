Επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς στο ΑΤ Μάνδρας: Πυροβολισμός και τραυματισμός του δράστη

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κτίριο και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε χρήση όπλου από τις αρχές.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός του δράστη στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο. Παράλληλα, και ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και προληπτικούς λόγους, μετά την αναταραχή που προκλήθηκε.

Το χρονικό της απρόκλητης επίθεσης στο Αστυνομικό Τμήμα

Το περιστατικό έλαβε χώρα απογευματινές ώρες σήμερα, όταν ένας 31χρονος ημεδαπός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ο άνδρας, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι, εισήλθε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου, προκαλώντας πανικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών, αγνοώντας τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές που του δόθηκαν. Οι αρχές τον κάλεσαν να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ωστόσο ο 31χρονος δεν ανταποκρίθηκε, συνεχίζοντας την απειλητική του συμπεριφορά.

Η χρήση υπηρεσιακού όπλου και ο τραυματισμός

Καθώς η κατάσταση εξελισσόταν και ο 31χρονος συνέχιζε να κινείται απειλητικά, ένας από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες στο Τμήμα αναγκάστηκε να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά, με στόχο την εξουδετέρωση της άμεσης απειλής που αντιμετώπιζαν οι αρχές.

Αποτέλεσμα του πυροβολισμού ήταν ο τραυματισμός του δράστη στην κοιλιακή χώρα. Ο τραυματισμός αυτός ήταν καθοριστικός για τον έλεγχο της κατάστασης, καθώς ο άνδρας ακινητοποιήθηκε, θέτοντας τέλος στην επίθεση που είχε εξαπολύσει εναντίον των αστυνομικών υπαλλήλων.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και διακομιδή σε νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του 31χρονου, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο του περιστατικού, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς καθυστέρηση στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Παράλληλα, στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο αστυνομικός που δέχτηκε την επίθεση. Η διακομιδή του έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για προληπτικούς λόγους και για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον δράστη.

Διερεύνηση των συνθηκών και πληροφορίες για τον δράστη

Η Ελληνική Αστυνομία προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας. Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η επίθεση του 31χρονου με μαχαίρι και η χρήση όπλου από αστυνομικό, μετά την απειλητική του κίνηση παρά τις εντολές των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη διερεύνηση όλων των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η επίθεση, καθώς και των κινήτρων του 31χρονου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr