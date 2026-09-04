Οδηγείται στη φυλακή ο 29χρονος που παρέσυρε την 24χρονη σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου 2026 παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το αυτοκίνητό του την 24χρονη σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα. Η άτυχη κοπέλα νοσηλεύεται σε σταθερά σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αντιμετωπίζοντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η στιγμή της παράσυρσης και τα βίντεο ντοκουμέντα

Όπως αποκαλύπτεται από βίντεο ντοκουμέντα, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου 2026, στο κέντρο της Ηγουμενίτσας. Το ζευγάρι είχε συναντηθεί νωρίτερα σε ένα μπαρ της πόλης. Μετά την αποχώρησή τους από το μπαρ, ξεκίνησε μεταξύ τους μία έντονη λογομαχία, η οποία οδήγησε στα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν.

Στη συνέχεια, ο 29χρονος οδηγός μπήκε στο όχημά του. Η 24χρονη κοπέλα στάθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο, προφανώς με σκοπό να εμποδίσει την απομάκρυνσή του. Ο 29χρονος έβαλε μπροστά τη μηχανή του οχήματος και την απώθησε με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα εκείνη να ανέβει στο καπό του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός σταμάτησε για λίγο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, απομάκρυνε την κοπέλα και ξαναμπήκε μέσα. Ωστόσο, πριν προλάβει να ξεκινήσει και πάλι, η 24χρονη ανέβηκε ξανά στο καπό. Τότε, ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και διένυσε μια απόσταση κάποιων μέτρων με την κοπέλα πάνω στο καπό. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και η 24χρονη έπεσε βίαια στο οδόστρωμα, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Η κατάσταση της 24χρονης και η νοσηλεία της

Η 24χρονη κοπέλα, θύμα της παράσυρσης, νοσηλεύεται σε σταθερά σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί διαπιστώνουν ότι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες την έχουν οδηγήσει σε κωματώδη κατάσταση. Η νοσηλεία της γίνεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 24χρονη διακομίσθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Ηγουμενίτσας για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας των Ιωαννίνων, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 29χρονος

Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένα βαρύτατο αδίκημα που αφορά την πρόθεση αφαίρεσης ζωής. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, υπογραμμίζοντας τη φύση της σχέσης μεταξύ θύματος και δράστη.

Οι κατηγορίες συμπληρώνονται με αδικήματα που αφορούν την οδήγηση, καθώς του έχει ασκηθεί δίωξη και για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στη φυλακή, αναμένοντας την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη στιγμή του περιστατικού. Σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον δράστη, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του ήταν υψηλά, με ενδείξεις 0,62 mg/l και 0,64 mg/l. Αυτό το εύρημα προσθέτει ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 29χρονος για την παράσυρση της συντρόφου του.

Με πληροφορίες από: Newsit