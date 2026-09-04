Επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Τραυματίστηκε αστυνομικός, πυροβολήθηκε ο δράστης

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, στη Δυτική Αττική, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Ένας 31χρονος άνδρας φέρεται να εισέβαλε στο τμήμα κρατώντας μαχαίρι και να επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Από την επίθεση, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ ο δράστης πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς για να ακινητοποιηθεί.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η επίθεση και ο πυροβολισμός.

Η επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, περίπου στις 15:50, όταν ο 31χρονος άνδρας εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και επιτέθηκε αρχικά στον αστυνομικό που εκτελούσε χρέη σκοπού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Στη συνέχεια, κινήθηκε απειλητικά με το μαχαίρι εναντίον του αξιωματικού υπηρεσίας και άλλων αστυνομικών που βρίσκονταν εντός του τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης φέρεται να έσπασε και μία τζαμαρία μέσα στο τμήμα, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς ο άνδρας συνέχιζε να κινείται απειλητικά, αγνοώντας τις εντολές των αστυνομικών.

Η αντίδραση των αστυνομικών και ο πυροβολισμός του δράστη

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον 31χρονο προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, του δόθηκαν επανειλημμένες και σαφείς εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους. Ωστόσο, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές και συνέχισε να κινείται απειλητικά σε βάρος τους.

Μπροστά στην απειλητική του στάση, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Πυροβόλησε μία φορά τον 31χρονο στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και να τον ακινητοποιήσει. Ο τραυματισμός του δράστη ήταν αναγκαίος για την αναχαίτιση της επίθεσης και την προστασία των παρευρισκομένων.

Ο τραυματισμός του αστυνομικού

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς που δέχθηκαν την επίθεση υπέστη τραυματισμό. Ο τραυματισμός του αστυνομικού ήταν ελαφρύς και προήλθε από τα γυαλιά της τζαμαρίας που έσπασε ο δράστης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα. Ο τραυματισμός αυτός καταδεικνύει την επικινδυνότητα της κατάστασης που επικράτησε εντός του τμήματος.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τραυματισμό του αστυνομικού που εκτελούσε χρέη σκοπού, ο οποίος δέχθηκε την αρχική επίθεση του 31χρονου με το μαχαίρι. Η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται ως ελαφρύς.

Άμεση κινητοποίηση και οι συνέπειες του περιστατικού

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό του δράστη, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματισμένο 31χρονο άνδρα και τον μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του στην κοιλιακή χώρα.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η επίθεση με μαχαίρι και ο επακόλουθος πυροβολισμός του δράστη. Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως όλα τα δεδομένα του σοβαρού αυτού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Newsit