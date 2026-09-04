Αιώνιοι φοιτητές: 80.000 προς διαγραφή, ποιοι παίρνουν παράταση

Περίπου 80.000 «αιώνιοι» φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο διαγραφής από τα πανεπιστημιακά μητρώα, καθώς αναμένεται η δεύτερη φάση εκκαθάρισης. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτών των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών, οι οποίοι έχουν υπερβεί τόσο την προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης όσο και το επιπλέον χρονικό περιθώριο που τους είχε δοθεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η επόμενη φάση των διαγραφών έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η επόμενη φάση των διαγραφών και οι αριθμοί

Στο «στόχαστρο» της επικείμενης εκκαθάρισης βρίσκονται οι φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών που εισήχθησαν πριν από το 2016. Ο αριθμός αυτών των φοιτητών υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000. Σε αυτούς προστίθενται και όσοι αξιοποίησαν την ευνοϊκή ρύθμιση του 70% των πιστωτικών μονάδων, αλλά δεν κατάφεραν να αποφοιτήσουν στον επιπλέον χρόνο που τους δόθηκε.

Συνολικά, ο αριθμός των φοιτητών που αντιμετωπίζουν τη διαγραφή ανέρχεται στις 80.000. Ωστόσο, η διαγραφή δεν αποτελεί μονόδρομο για όλους, καθώς ο νόμος 5224/2025 προβλέπει τη δυνατότητα πρόσθετης παράτασης για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες φοιτητών που εξαιρούνται από τη διαδικασία.

Δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση στη διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών. Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν τίμια απέναντι στους περίπου 308.000 φοιτητές τετραετών προγραμμάτων που διαγράφηκαν κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Προϋποθέσεις για πρόσθετο χρόνο φοίτησης

Για να δοθεί πρόσθετος χρόνος σε έναν φοιτητή, απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον του 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) και η απόδειξη ενεργού συστηματικής φοίτησης κατά τα προηγούμενα έτη. Αυτό αποκλείει όσους εμφανίστηκαν μόνο την τελευταία στιγμή. Ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι η απλή συμμετοχή στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν αποτρέπει αυτόματα τη διαγραφή.

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα παράτασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης κατά δύο επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, αλλά όχι αυτομάτως. Απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο και ταυτόχρονη εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που προβλέπει το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του τμήματός του.

Το νέο πλαίσιο σπουδών και οι προηγούμενες διαγραφές

Ο υφυπουργός υπενθύμισε επίσης το πλαίσιο που ισχύει για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές. Η ανώτατη διάρκεια σπουδών ορίζεται πλέον σε «ν+2» έτη για τα τετραετή τμήματα, με δυνατότητα επέκτασης εάν έχει καλυφθεί το 70% των μονάδων, και σε «ν+3» έτη για τα πενταετή προγράμματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από την πρώτη φάση εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας έχουν ήδη διαγραφεί 308.605 μη ενεργοί φοιτητές. Παράλληλα, περίπου 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» που προβλέφθηκε με τον νόμο 5224/2025.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr