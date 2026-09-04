Η απόγνωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ύδρα: Απλησίαστα ενοίκια και έλλειψη στέγης

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Αργοσαρωνικού, αναδεικνύοντας το οξύ πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι νεοδιορισμένοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Ύδρα. Η κατάσταση έχει φέρει τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση, καθώς οι τιμές των ενοικίων είναι απλησίαστες, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Υψηλά ενοίκια και απαγορευτικές τιμές

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, οι ιδιοκτήτες στην Ύδρα ζητούν έως και 880 ευρώ τον μήνα για τη μίσθωση κατοικίας. Το ποσό αυτό κρίνεται απλησίαστο και απαγορευτικό για τους μισθούς των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν στο νησί. Συγκεκριμένα, ενοίκια που κυμαίνονται μεταξύ 550 και 880 ευρώ υπερβαίνουν κατά πολύ τις μισθολογικές δυνατότητες τόσο των νεοδιόριστων όσο και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η τουριστική σεζόν επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς η ζήτηση για κατοικίες είναι αυξημένη, οδηγώντας σε εκτόξευση των τιμών και καθιστώντας την εύρεση οικονομικής στέγης σχεδόν αδύνατη για τους εκπαιδευτικούς.

Έλλειψη διαθεσιμότητας και προσωρινή στέγαση

Πέρα από τις υψηλές τιμές, ένα επιπλέον σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας σπιτιών. Πολλοί ιδιοκτήτες αρνούνται να διαθέσουν τις κατοικίες τους πριν από τον Νοέμβριο, γεγονός που αφήνει τους εκπαιδευτικούς χωρίς μόνιμη στέγη κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτή η πρακτική δημιουργεί τεράστια δυσκολία στην άμεση εξασφάλιση κατοικίας, ακόμα και για όσους θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα υψηλά ενοίκια.

Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί που αναζητούν σπίτι στην Ύδρα αναγκάζονται να διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία. Το ημερήσιο κόστος διαμονής σε αυτά τα καταλύματα ξεπερνά τα 75 ευρώ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον ήδη περιορισμένο προϋπολογισμό τους και δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό βάρος.

Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα

Η όλη αυτή κατάσταση διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δύσκολο κλίμα για τη δυνατότητα παραμονής των συναδέλφων στο νησί. Η αδυναμία εύρεσης οικονομικής και άμεσα διαθέσιμης στέγης απειλεί την ομαλή λειτουργία των σχολείων, καθώς οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων τους.

Το στεγαστικό πρόβλημα επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των εκπαιδευτικών και, κατ' επέκταση, τη σταθερότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στο νησί, θέτοντας εμπόδια στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού.

Έκκληση για άμεση παρέμβαση του δήμου

Αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Αργοσαρωνικού ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ύδρας για την αντιμετώπιση του προβλήματος ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Οι προτάσεις του Συλλόγου περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την ανακούφιση των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, ζητείται από τον Δήμο η ενοικίαση σπιτιών ή δωματίων ξενοδοχείων για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ο Σύλλογος αιτείται την επιδότηση των συναδέλφων για τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει σε ξενοδοχεία λόγω της ανάγκης προσωρινής διαμονής. Τέλος, ζητείται η αύξηση του επιδόματος διαβίωσης για τους εκπαιδευτικούς στο νησί και η επέκτασή του ώστε να καλύπτει και τους νεοδιόριστους.

Με πληροφορίες από: dnews.gr