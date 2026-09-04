Υπόθεση Κυψέλης: Απολογούνται την Τρίτη οι τρεις συλληφθέντες – Αμφισβητούν το πόρισμα οι βιολογικοί γονείς

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 9μηνου βρέφους στην Κυψέλη. Το άτυχο βρέφος είχε βρεθεί νεκρό μέσα σε βαλίτσα στο σπίτι τους, ενώ οι δύο εκ των κατηγορουμένων, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, φέρονται να αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού επικεντρώνεται στην αμφισβήτηση των ευρημάτων του ιατροδικαστικού πορίσματος, το οποίο κάνει λόγο για 18 μαχαιριές στο βρέφος και εγκληματική ενέργεια.

Η υπερασπιστική γραμμή των βιολογικών γονέων

Ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του επιμένουν στην εκδοχή του θανάτου από παθολογικά αίτια. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα διενεργήσει μια ξεχωριστή ιατροδικαστική έκθεση, με σκοπό να διερευνήσει εκ νέου τα αίτια θανάτου του βρέφους.

Η στάση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα επίσημα πορίσματα, τα οποία έχουν ήδη καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του 9μηνου παιδιού.

Η κατάθεση του 43χρονου κατά την προανάκριση

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 43χρονος είχε περιγράψει στους αστυνομικούς τα γεγονότα που, όπως ισχυρίζεται, οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους. Είχε αναφέρει ότι οκτώ μήνες μετά τη γέννησή του, το μωρό δεν ήταν καλά, είχε πυρετό και ένα «βλέμμα αφασίας», χωρίς να καταλαβαίνει ή να κάνει κινήσεις.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το αντιλήφθηκαν μαζί με τη γυναίκα του. Ενώ προσπαθούσαν να το ταΐσουν και κάθονταν στο τραπέζι, άκουσαν έναν δυνατό ήχο «σαν κάτι να σκάει». Πηγαίνοντας στο παιδί, είδε ότι «είχε σκάσει η κοιλιά του». Προσπάθησε να το σώσει, αλλά το βρέφος πέθανε. Ο 43χρονος δήλωσε ότι τα υπόλοιπα τρία παιδιά τους ήταν παρόντα στο τραπέζι και είδαν το περιστατικό. Φοβήθηκε, τύλιξε το μωρό με σακούλες και το έβαλε στον καταψύκτη.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA για τα παιδιά

Οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA που πραγματοποιήθηκαν στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας έφεραν στο φως σημαντικά στοιχεία. Το νεκρό βρέφος αποδείχθηκε ότι ήταν παιδί του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του. Επίσης, παιδιά του ζευγαριού είναι ο 12χρονος και η 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι έγκυος.

Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι αποδείχθηκε πως είναι μόνο της Γερμανίδας μητέρας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του βιολογικού πατέρα του συγκεκριμένου παιδιού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά είχαν τον ίδιο πατέρα.

Η εμπλοκή του 26χρονου Αφγανού και οι καταθέσεις των ανηλίκων

Ο 26χρονος Αφγανός, ένας εκ των τριών συλληφθέντων, θα απολογηθεί στην ανακρίτρια για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη 15 ετών. Η 15χρονη, η οποία είναι αδελφή του νεκρού βρέφους, φέρεται να είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα και να είχε σχέση με τον 26χρονο Αφγανό.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία είναι αδέλφια του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στη βαλίτσα, μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit