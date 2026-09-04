Συλλήψεις στον Μαραθώνα για την υπόθεση της ηλικιωμένης που βρέθηκε σε υπόγειο

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στον Μαραθώνα, σχετικά με την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Η ανακάλυψη της σορού, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση σκελετοποίησης και ήταν τυλιγμένη σε νάιλον, οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες και την επιστράτευση δικαστικού ανθρωπολόγου.

Η ανακάλυψη της σορού και οι συλλήψεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής, οι αρχές εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Η σορός ήταν τυλιγμένη σε νάιλον και βρισκόταν σε κατάσταση σκελετοποίησης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαίωσε τη βασική καταγγελία που είχε κάνει η εγγονή της ηλικιωμένης στις αρμόδιες αρχές.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη δύο συγγενών της ηλικιωμένης. Πρόκειται για την κόρη της, η οποία είναι σήμερα 68 ετών, και τον εγγονό της. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Ο ρόλος του δικαστικού ανθρωπολόγου

Λόγω της κατάστασης σκελετοποίησης στην οποία βρέθηκε η σορός, κρίθηκε αναγκαίο να κληθεί δικαστικός ανθρωπολόγος για την εξέταση των ευρημάτων. Ο δικαστικός ανθρωπολόγος θα αναλάβει να ερευνήσει ό,τι είχε απομείνει από τη σορό, με τα ευρήματά του να συμπεριλαμβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση που θα συνταχθεί.

Τα οστά και τα άλλα ευρήματα μεταφέρθηκαν με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. και πιθανότατα θα εξεταστούν περαιτέρω σε αρμόδιο εργαστήριο. Από την εξέταση αυτή εκτιμάται ότι μπορούν να αντληθούν σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου θανάτου, καθώς και, υπό συνθήκες, των αιτιών του. Επιπλέον, μέσω αυτής της διαδικασίας, θα ταυτοποιηθεί και επίσημα το θύμα.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και οι αρχικές έρευνες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η εγγονή της ηλικιωμένης ενημέρωσε τις αρχές, καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου μία δεκαετία. Οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγχο μέσω του ΕΦΚΑ, διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν είχε δηλωθεί, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω και πιο ενδελεχή έρευνα.

Αρχικά, από την Πέμπτη, οι αρχές ξεκίνησαν να σκάβουν τον κήπο του σπιτιού, αναζητώντας τη νεκρή ηλικιωμένη. Αυτό συνέβη καθώς η κόρη της φέρεται να είχε ισχυριστεί πως είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή. Ωστόσο, μετά από σπιθαμή προς σπιθαμή έρευνα του κήπου χωρίς να εντοπιστεί κάποιο εύρημα, οι αρχές έστρεψαν τις έρευνές τους στο εσωτερικό του σπιτιού το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου και έγινε η μακάβρια ανακάλυψη.

Το ιστορικό και οι ισχυρισμοί για τη σύνταξη

Η ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε μαζί με την κόρη της, η οποία είναι σήμερα 68 ετών, στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ερευνών, η 68χρονη κόρη φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια. Ο φερόμενος λόγος για αυτή την ενέργεια ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της.

Αυτή η αποκάλυψη οδήγησε στις αρχικές έρευνες στον κήπο του σπιτιού, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Τελικά, την Παρασκευή, διαπιστώθηκε ότι η σορός δεν ήταν θαμμένη στην αυλή, αλλά βρισκόταν σε μία αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού, τυλιγμένη με νάιλον.

Η θέση του εγγονού

Σχετικά με την υπόθεση, ο εγγονός της 90χρονης ξεκαθάρισε πως δεν έχει καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς έχει εκτυλιχθεί. Ο ίδιος ανέφερε, επιπλέον, ότι η μητέρα του αρνείται να του αποκαλύψει την τοποθεσία όπου βρίσκεται η γιαγιά του, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην περίπλοκη αυτή υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis