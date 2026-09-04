Βίντεο με τον αντιπρόεδρο του CHP να χτυπά τη σύντροφό του προκαλεί σάλο στην Τουρκία

Ένα βίντεο που καταγράφει τον Μπερχάν Σιμσέκ, αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, να ασκεί σωματική κακοποίηση στη σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ, έχει προκαλέσει εκτεταμένο σάλο στη χώρα. Το περιστατικό, το οποίο έχει προβληθεί ακατάπαυστα από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες, οδήγησε στην παραίτηση του κ. Σιμσέκ από τη θέση του στο κόμμα. Η δημοσιοποίηση του υλικού έφερε στο φως πράξεις βίας εντός του σπιτιού του ζευγαριού.

Το επίμαχο βίντεο και οι πράξεις κακοποίησης

Το βίντεο που έχει προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις στην Τουρκία καταγράφει τον Μπερχάν Σιμσέκ, αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), να ασκεί σωματική βία κατά της συντρόφου του, Οζλέμ Σανβέρ. Στο οπτικό υλικό, ο κ. Σιμσέκ φαίνεται να κλωτσά τη σύντροφό του στο πόδι, μια πράξη που αποτελεί μέρος της καταγεγραμμένης κακοποίησης.

Πέραν της κλωτσιάς στο πόδι, το βίντεο δείχνει τον Μπερχάν Σιμσέκ να σέρνει βίαια την Οζλέμ Σανβέρ μέσα στο σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών, η σύντροφός του εμφανίζεται να αντιστέκεται στις πράξεις βίας. Η καταγραφή των γεγονότων περιλαμβάνει επίσης τη σκηνή όπου ο αντιπρόεδρος του CHP κλωτσά την Οζλέμ Σανβέρ στη βεράντα της οικίας, προτού τη σύρει εκ νέου στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτές οι εικόνες είναι που πυροδότησαν τον σάλο στη γειτονική χώρα.

Η ταυτότητα των εμπλεκομένων

Ο κεντρικός πρωταγωνιστής του βίντεο που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων είναι ο Μπερχάν Σιμσέκ, ο οποίος κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στο CHP, δηλαδή στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Το CHP αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό και στις συνέπειές του για τη δημόσια εικόνα του κόμματος και του ίδιου του πολιτικού.

Η γυναίκα που υπέστη τη σωματική κακοποίηση, όπως αυτή καταγράφηκε στο βίντεο, είναι η Οζλέμ Σανβέρ. Η κ. Σανβέρ αναφέρεται ως η σύντροφος του Μπερχάν Σιμσέκ, με την οποία συζούσε. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, υπογραμμίζοντας τον προσωπικό χαρακτήρα του περιστατικού βίας που έλαβε χώρα εντός της οικίας τους.

Ο σάλος και η αντίδραση των ΜΜΕ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο, το οποίο δείχνει τον Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ, προκάλεσε άμεσα έναν εκτεταμένο σάλο σε ολόκληρη την Τουρκία. Το περιστατικό αυτό μονοπώλησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, καθώς αφορά μια πράξη βίας από έναν δημόσιο λειτουργό.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν άμεσα, προβάλλοντας το επίμαχο βίντεο ακατάπαυστα τις τελευταίες ώρες. Η συνεχής αναπαραγωγή του οπτικού υλικού συνέβαλε στην ταχύτατη διάδοση της είδησης και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το θέμα της σωματικής κακοποίησης και της συμπεριφοράς των πολιτικών προσώπων. Η έντονη προβολή από τα ΜΜΕ υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις επιπτώσεις του.

Η παραίτηση από το κόμμα

Ως άμεση συνέπεια του σάλου που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, υπέβαλε την παραίτησή του. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την εκτεταμένη προβολή του περιστατικού και τις αντιδράσεις που αυτό προκάλεσε στην τουρκική κοινωνία και τον πολιτικό χώρο.

Η παραίτηση του κ. Σιμσέκ από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα συνδέεται άμεσα με τη δημοσιοποίηση του βίντεο που κατέγραψε τη σωματική κακοποίηση της Οζλέμ Σανβέρ. Το γεγονός ότι ο πολιτικός συζούσε με την κ. Σανβέρ, της οποίας η κακοποίηση καταγράφηκε, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρησή του από τα κομματικά του καθήκοντα, σηματοδοτώντας το τέλος της θητείας του ως αντιπροέδρου του CHP.

Με πληροφορίες από: Gazzetta