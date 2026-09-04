Τροχαίο στην Ηλιούπολη: Κλεμμένο ΙΧ τράκαρε με ταξί που κατέληξε σε αυλή – Άφαντος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην περιοχή της Ηλιούπολης. Η σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκη και ένα ταξί, είχε ως αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να βγει εκτός πορείας και να καταλήξει σε αυλή πολυκατοικίας. Ο οδηγός του κλεμμένου ΙΧ δεν παρέμεινε στο σημείο, αλλά διέφυγε πεζός, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μία από τις κεντρικές διασταυρώσεις της Ηλιούπολης, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ταξί κινούνταν κανονικά επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Ταυτόχρονα, ένα ΙΧ όχημα εμφανίστηκε από την οδό Αχιλλέως, παραβιάζοντας, όπως προέκυψε, το σήμα STOP που υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο. Η παραβίαση οδήγησε στην αναπόφευκτη σύγκρουση των δύο οχημάτων, με δυσάρεστες συνέπειες για την πορεία του ταξί.

Η παραβίαση του STOP και η πορεία του ταξί

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ταξί να χάσει την πορεία του και να βγει εκτός οδοστρώματος. Το όχημα, αδυνατώντας να διατηρήσει την κατεύθυνσή του, κατέληξε πάνω στα κάγκελα της αυλής μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στη διασταύρωση.

Η εικόνα του ταξί μέσα στην αυλή, μετά την πρόσκρουση, μαρτυρά την ένταση του τροχαίου. Οι υλικές ζημιές στα οχήματα είναι σημαντικές, ενώ διερευνάται η κατάσταση του οδηγού του ταξί, αν και οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για τυχόν τραυματισμούς.

Η εγκατάλειψη του οχήματος και η διαφυγή του οδηγού

Ο οδηγός του ΙΧ, αμέσως μετά την πρόσκρουση, δεν παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος. Αντιθέτως, βγήκε από το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός, αφήνοντας πίσω του το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο. Η πράξη αυτή δημιούργησε ένα επιπλέον ζήτημα για τις αρχές, καθώς ο οδηγός θεωρείται πλέον άφαντος.

Η εγκατάλειψη του οχήματος και η φυγή του οδηγού αποτελούν αντικείμενο έρευνας από την Αστυνομία, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τον υπεύθυνο του ατυχήματος. Η συμπεριφορά αυτή περιπλέκει την κατάσταση, καθώς ο οδηγός δεν αντιμετωπίζει μόνο τις συνέπειες του τροχαίου, αλλά και την κατηγορία της εγκατάλειψης.

Το κλεμμένο ΙΧ και οι έρευνες της Αστυνομίας

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο ΙΧ όχημα που εγκαταλείφθηκε, διαπιστώθηκε ότι αυτό είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Το γεγονός αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς ο οδηγός που αναζητείται φέρεται να οδηγούσε ένα όχημα που δεν ήταν στην κατοχή του νόμιμα.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας έφτασαν άμεσα στο σημείο της διασταύρωσης, προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρεψεις για τον εντοπισμό του οδηγού του κλεμμένου αυτοκινήτου, ο οποίος παραμένει άφαντος.

Αναζήτηση μαρτύρων και υλικού από κάμερες

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές προχωρούν στη λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες που ενδεχομένως είδαν το περιστατικό ή τον οδηγό να διαφεύγει. Οι πληροφορίες από τους μάρτυρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη.

Παράλληλα, εξετάζεται εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος. Στόχος είναι να εντοπιστεί η διαδρομή που ακολούθησε ο οδηγός μετά τη σύγκρουση και να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή και τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis