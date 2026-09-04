Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Κινητοποίηση δυνάμεων στο Λεσίνι Ξηρομέρου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων τόσο από εδάφους όσο και από αέρος για την αντιμετώπισή της.

Εκδήλωση πυρκαγιάς και άμεση αντίδραση

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Λεσίνι, που βρίσκεται στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Η φύση της φωτιάς αφορούσε χαμηλή βλάστηση, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την κατάσβεση και τον περιορισμό της. Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ήταν άμεσος, με τις πρώτες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Η περιοχή του Λεσινίου στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η φωτιά άρχισε να επεκτείνεται σε χαμηλή βλάστηση. Οι πληροφορίες που έφτασαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία οδήγησαν στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης πυρκαγιών, με στόχο την προστασία της περιοχής και των γύρω εκτάσεων.

Επίγειες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, 28 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς, αναλαμβάνοντας το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και από μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνέδραμε στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων, διατέθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά επιχειρούν στο πεδίο, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και μεταφέροντας νερό για τις ρίψεις. Η συντονισμένη δράση των πυροσβεστών και των οχημάτων κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο της κατάστασης και τον περιορισμό της φωτιάς.

Εναέρια μέσα για την ενίσχυση του έργου

Την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων ενισχύουν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Συνολικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς στο Λεσίνι Ξηρομέρου. Η συμβολή των εναέριων μέσων είναι καθοριστική, ιδίως σε δύσβατες περιοχές ή για την αρχική ανάσχεση της εξάπλωσης.

Τα 7 συνολικά εναέρια μέσα – 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο – επιχειρούν συστηματικά πάνω από την πληγείσα περιοχή. Οι ρίψεις νερού από αέρος συμβάλλουν στην άμεση μείωση της έντασης της πυρκαγιάς και στην προστασία των γύρω εκτάσεων. Η παρουσία τους κρίθηκε αναγκαία για την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση του πύρινου φαινομένου.

Συνδρομή και από τοπικούς φορείς

Πέρα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς παρέχεται συνδρομή και από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η συνεργασία αυτή είναι σημαντική για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, απαιτεί συνεχή παροχή νερού, και οι υδροφόρες των ΟΤΑ συμβάλλουν ενεργά σε αυτή την ανάγκη. Η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και φορέων δείχνει την έκταση της προσπάθειας που καταβάλλεται για τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis