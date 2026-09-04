Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Επτά εναέρια μέσα επιχειρούν στο Λεσίνι

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αιτωλοακαρνανία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου και οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε χαμηλή βλάστηση. Συνολικά επτά εναέρια μέσα, μαζί με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τη συνδρομή του Δήμου Ξηρομέρου, επιχειρούν για την κατάσβεση, ενώ έχει ήδη κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών.

Εκδήλωση και άμεση κινητοποίηση στην Αιτωλοακαρνανία

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Οι φλόγες ξεκίνησαν σε χαμηλή βλάστηση, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Η ταχύτητα στην αντίδραση κρίθηκε απαραίτητη για τον περιορισμό της εξάπλωσης, δεδομένης της φύσης του εδάφους και των συνθηκών.

Από την πρώτη στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών, στέλνοντας στο σημείο όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Η περιοχή του Ξηρομέρου βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση κατάσβεση και την προστασία των γύρω περιοχών.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά επτά εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες και να διευκολύνουν το έργο των επίγειων δυνάμεων. Η συντονισμένη δράση τους είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Παράλληλα, στο έδαφος επιχειρούν 28 πυροσβέστες, οι οποίοι μάχονται με τις φλόγες. Οι επίγειες δυνάμες περιλαμβάνουν μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνδράμει στις δύσβατες περιοχές. Τους πυροσβέστες υποστηρίζουν επτά πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ανεφοδιάζουν με νερό και παρέχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και τεχνολογική υποστήριξη

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμος Ξηρομέρου. Η τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμει ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων είναι στενή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή και αναλυτική εικόνα από drone. Το drone είναι εξοπλισμένο με προηγμένες θερμικές και οπτικές κάμερες, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη και άμεση εικόνα της κατάστασης στο πλεονέκτημα του κέντρου επιχειρήσεων. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Διερεύνηση των αιτιών από το αρμόδιο κλιμάκιο

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας. Το συγκεκριμένο κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πυρκαγιά οφείλεται σε αμέλεια, εμπρησμό ή σε κάποια άλλη αιτία. Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην πλήρη διαλεύκανση κάθε περιστατικού πυρκαγιάς στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit