Προθεσμία απολογίας την Τρίτη για τους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση της Κυψέλης

Οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην κατάψυξη διαμερίσματος στην οδό Θάσου, στην Κυψέλη, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους, καθώς και τον 26χρονο Αφγανό. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς του βρέφους

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι είναι οι βιολογικοί γονείς του νεκρού βρέφους όπως έδειξαν οι εξετάσεις DNA, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία. Αυτή η κατηγορία αποτελεί κακούργημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, καθώς και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, όλες κατά συναυτουργία. Το ζευγάρι κατηγορείται επίσης για ψευδή κατάθεση, κατ’ εξακολούθηση και άπαξ, ή ψευδείς καταθέσεις, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες.

Η εμπλοκή του 26χρονου Αφγανού και οι κατηγορίες σε βάρος του

Στο επίκεντρο της ίδιας έρευνας βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος έλαβε επίσης προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 26χρονος διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο κάτω των 12 ετών, καθώς και πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας του θύματος. Αυτό το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα. Παράλληλα, κατηγορείται για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και για ψευδή κατάθεση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι προσωρινά κρατούμενοι και για διακίνηση ναρκωτικών, πέρα από τις νέες βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους για την υπόθεση της Κυψέλης.

Η υπερασπιστική γραμμή και η αμφισβήτηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων

Η υπεράσπιση των γονέων του βρέφους αναμένεται να αμφισβητήσει πλήρως το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν ότι ο θάνατος του λίγων μηνών αγοριού προήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από εγκληματική ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ζευγάρι αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δικού του τεχνικού συμβούλου. Ο σύμβουλος αυτός θα εξετάσει εκ νέου τα ιατροδικαστικά ευρήματα της υπόθεσης, με σκοπό να αξιολογήσει τα στοιχεία που αφορούν τις προθανάτιες κακώσεις που φέρεται να έφερε το βρέφος. Εφόσον προκύπτει σχετική βάση, θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι που έφερε το πτώμα του μωρού ήταν μεταθανάτια. Αυτά, κατά τον ισχυρισμό του, προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα του βρέφους.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών

Φως στην υπόθεση έριξαν οι εξετάσεις DNA που πραγματοποιήθηκαν στο νεκρό βρέφος και στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το νεκρό βρέφος είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του. Επίσης, η 15χρονη και ο 12χρονος είναι παιδιά του ίδιου ζευγαριού.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 9χρονος είναι γιος μόνο της Γερμανίδας και όχι του 43χρονου. Αυτά τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.

Τα ανήλικα παιδιά, τα οποία θεωρούνται επίσης θύματα αυτής της υπόθεσης, εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγων. Οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών φαίνεται να παρέχουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis