Η φρεγάτα Κίμων κατέπλευσε στη Σούδα με εντυπωσιακή υποδοχή

Η φρεγάτα Κίμων του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε σήμερα στον κόλπο της Σούδας, όπου έγινε δεκτή με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Η υποδοχή της από παραπλέοντα πλοία προσέφερε ένα ξεχωριστό θέαμα. Πρόκειται για ένα από τα νέα αποκτήματα του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για τον στόλο.

Η άφιξη στον κόλπο της Σούδας

Συγκεκριμένα, η άφιξη της Φρεγάτας Κίμων στον κόλπο της Σούδας σήμερα συνοδεύτηκε από μία υποδοχή που χαρακτηρίστηκε ως εντυπωσιακή. Παραπλέοντα πλοία συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την τελετή υποδοχής, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό.

Μεταξύ των σκαφών που υποδέχθηκαν τη φρεγάτα ήταν ρυμουλκά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ. Αυτά τα πλοία σχημάτισαν αψίδες με νερό, προσφέροντας ένα οπτικά εντυπωσιακό καλωσόρισμα στο νέο πολεμικό πλοίο.

Χαρακτηριστικά της νέας φρεγάτας

Η φρεγάτα Κίμων αποτελεί την πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες τύπου Bellhara που έχει αποκτήσει η Ελλάδα. Η απόκτησή της πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 από τη Γαλλία, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο έχει σχεδιαστεί εξ αρχής ως ένα πλήρως ψηφιακό σκάφος, ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ανήκει στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων, γεγονός που υπογραμμίζει την ευελιξία και τις προηγμένες επιχειρησιακές της δυνατότητες σε διάφορα σενάρια.

Η ιστορία του ονόματος «Κίμων»

Η ονομασία «Κίμων» δεν είναι νέα για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η Φ/Γ ΚΙΜΩΝ είναι το δεύτερο πλοίο που φέρει αυτό το όνομα στην ιστορία του ελληνικού στόλου. Η επιλογή του ονόματος συνδέεται με την παράδοση και την ιστορία του Ναυτικού.

Το πρώτο πλοίο που έφερε την ονομασία Κίμων ήταν ένα αντιτορπιλικό τύπου Charles F. Adams. Αυτό το αντιτορπιλικό είχε πλευρικό αριθμό D-218 και ήταν πρώην USS SEMMES του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αμυντική συμφωνία του 1990

Η απόκτηση του πρώτου αντιτορπιλικού Κίμων εντάχθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις 8 Ιουλίου του 1990, σηματοδοτώντας μια περίοδο ενίσχυσης της ελληνικής άμυνας.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, προσφέρθηκαν με δανεισμό στην Ελλάδα τέσσερα πλοία του ίδιου τύπου Charles F. Adams. Πέρα από τον Κίμωνα, τα άλλα τρία πλοία που παραχωρήθηκαν ήταν ο Νέαρχος, ο Φορμίων και ο Θεμιστοκλής, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του ελληνικού στόλου εκείνη την εποχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki