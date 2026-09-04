Η Θεσσαλονίκη «αστακός» για την 90ή ΔΕΘ με χιλιάδες αστυνομικούς και drones

Εκτεταμένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας εφαρμόζονται στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης. Ο σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη περισσότερων από 3.500 αστυνομικών, τη χρήση drones για συνεχή επιτήρηση και τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων. Την ίδια στιγμή, μια σειρά από συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ, γεγονός που θα επιφέρει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε οκτώ σταθμούς του Μετρό.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και επιτήρηση από αέρος

Ο φετινός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. για την 90ή ΔΕΘ δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αποτροπή τυχόν επεισοδίων. Κύριος στόχος παραμένει η διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών της πόλης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, συνθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο ασφαλείας.

Στο πλαίσιο των μέτρων, drones της Ελληνικής Αστυνομίας θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αυτό εξασφαλίζει μια συνεχή επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση. Επιπλέον, ως μέρος της αποτρεπτικής πολιτικής, θα διενεργούνται προληπτικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ενισχύσεις

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει την ανάπτυξη περίπου 60 διμοιριών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ) και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών. Η δύναμη αυτή ενισχύεται σημαντικά και από αστυνομικές υπηρεσίες των όμορων νομών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κάλυψη και αποτελεσματικότητα. Η Κρατική Ασφάλεια, μαζί με άλλες ειδικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, καθένας ανάλογα με το αντικείμενο ευθύνης του.

Ισχυρές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, από όπου αναμένεται να διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις. Γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», προβλέπεται η τοποθέτηση αστυνομικών κλουβών και κιγκλιδωμάτων. Αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αναστολή λειτουργίας στο Μετρό

Λόγω των εκτεταμένων μέτρων ασφαλείας και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, έχουν τεθεί σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στη διαχείριση της ροής των οχημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, καθώς και των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για την 90ή ΔΕΘ. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για χρήση.

Οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις στην πόλη έχουν ήδη ξεκινήσει από την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, και αναμένεται να κορυφωθούν το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026. Η ημέρα αυτή είναι καθοριστική, καθώς συμπίπτει με την ομιλία του πρωθυπουργού και τα επίσημα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τον «χορό» των κινητοποιήσεων άνοιξαν οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας, μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Επιπλέον, στις 11:00 το πρωί, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (ΥΜΑΘ).

Εισαγγελική παρακολούθηση των μέτρων

Την εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας και τάξης θα παρακολουθούν στενά δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας εισαγγελικός λειτουργός θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επιβλέποντας τις εξελίξεις στην καρδιά της πόλης. Ο δεύτερος εισαγγελικός λειτουργός θα είναι παρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Με πληροφορίες από: Enikos