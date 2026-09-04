Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον Μαραθώνα για την υπόθεση της 90χρονης ηλικιωμένης, η τύχη της οποίας παραμένει άγνωστη. Η 68χρονη κόρη της κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την στο οικόπεδο της οικίας τους πριν από περίπου δέκα χρόνια, με σκοπό να καρπώνεται παράνομα τη σύνταξή της. Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρμόδιων Αρχών, το άψυχο σώμα της γυναίκας δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα.

Οι αντιφατικές δηλώσεις της 68χρονης

Η 68χρονη κόρη προχώρησε σε δηλώσεις στο ΕΡΤnews, όπου υπογράμμισε πως η αποβίωση της μητέρας της οφείλεται σε φυσικά αίτια. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου, πέθανε από βιολογικά αίτια». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία». Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία, αρκέστηκε να απαντήσει: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Κατά την τηλεφωνική της επικοινωνία, η 68χρονη διατήρησε την ψυχραιμία της. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα αστυνομικά όργανα και την Εισαγγελία, με σκοπό να καθοδηγήσει τα κλιμάκια στην ακριβή τοποθεσία ταφής, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είχε αρχικά ομολογήσει. Στους δημοσιογράφους δήλωσε επίσης ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου».

Το άφαντο σώμα και οι έρευνες στον Μαραθώνα

Το σκηνικό μυστηρίου περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο, καθώς το άψυχο σώμα της ηλικιωμένης δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις εξονυχιστικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιες Αρχές στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου στην παραλία του Μαραθώνα. Συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες με ειδικά μηχανήματα και συνεργεία στον κήπο του σπιτιού, χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της σορού.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, παρουσία και εισαγγελέα, βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να συνεργαστούν με την 68χρονη κόρη, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιο σημείο της αυλής βρίσκεται η σορός. Η ίδια φέρεται να είχε ομολογήσει ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, αλλά πλέον δηλώνει ότι δεν θυμάται την ακριβή τοποθεσία.

Η μαρτυρία του εγγονού και οι υποψίες

Στην ίδια τηλεοπτική συχνότητα μίλησε και ο εγγονός της 90χρονης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν έχει καθαρή εικόνα για το τι έχει εκτυλιχθεί. Ανέφερε δε, πως η ίδια του η μητέρα αρνείται να του αποκαλύψει την τοποθεσία όπου βρίσκεται η γιαγιά του. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου».

Ο εγγονός πρόσθεσε επίσης πως σε παλαιότερες ερωτήσεις του προς τη μητέρα του για την τύχη της 90χρονης, η απάντηση που λάμβανε ήταν: «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι». Ο νεαρός άνδρας διευκρίνισε ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε τακτική επικοινωνία με την ηλικιωμένη. Ο λόγος ήταν η μόνιμη διαμονή του στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του, γεγονός που τον κρατούσε μακριά από την περιοχή του Μαραθώνα. Υποστήριξε ακόμη ότι η γιαγιά του έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά η μητέρα του του έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το νήμα της μακάβριας υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου μισό μήνα. Η άλλη εγγονή της 90χρονης, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος εξωτερικού, σήμανε τον συναγερμό στις Αρχές επειδή είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έλεγξαν άμεσα τα αρχεία του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν την απουσία οποιασδήποτε δήλωσης θανάτου.

Η σχετική έρευνα οδήγησε στις αρχικές καταθέσεις, όπου η 68χρονη φέρεται να παραδέχτηκε πως η ηλικιωμένη κατέληξε από παθολογικούς λόγους και εν συνεχεία την έθαψε στην αυλή χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Από την ίδια κατάθεση προκύπτει επίσης πως η 68χρονη εισέπραττε τη σύνταξη της μητέρας της. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η κόρη της ηλικιωμένης ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είναι άρρωστη, για αυτό και κανείς δεν την είχε δει στη γειτονιά τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki