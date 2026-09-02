Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι έσπαγε τον πάγο για τα τραύματα του βρέφους στην Κυψέλη

Συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τους ισχυρισμούς του ζευγαριού να προκαλούν σοκ. Ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα επιμένουν ότι ο θάνατος του περίπου 9 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια, παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ειδικότερα, ο 43χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του αγοριού προέκυψαν «επειδή προσπαθούσαμε να σπάσουμε τον πάγο». Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα διαπίστωσε ο ιατροδικαστής.

Οι αντιφατικοί ισχυρισμοί για τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής κ. Μοναστηριώτης, κατά τη νεκροτομή, διέκρινε περισσότερα από 10 πισώπλατα τραύματα από μαχαίρι στο βρέφος. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εξήγηση του 43χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο θάνατος του βρέφους ήταν από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είπε ότι τα τραύματα ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας να σπάσουν τον πάγο που είχε σκληρύνει, καθώς το βρέφος βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη. Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα επιμένει επίσης ότι το παιδί γεννήθηκε με προβλήματα υγείας και πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023. Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι μετά τον θάνατό του, το έβαλαν στην κατάψυξη επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.

Το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου

Το όνομα του 43χρονου άνδρα είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. και τις δικαστικές αρχές και στο παρελθόν. Τον Απρίλιο του 2020, μία 42χρονη τότε Γερμανίδα τον είχε καταγγείλει για μαστροπεία, οδηγώντας στον σχηματισμό δικογραφίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Τότε, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, αρπαγή, βιασμός, βαριά σωματική βλάβη, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη βία, κλοπή, υπεξαγωγή εγγράφων, παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Λόγω αυτών των κατηγοριών, είχε κριθεί προφυλακιστέος.

Αποφυλάκιση και απαλλαγή από κατηγορίες

Σε μεταγενέστερο χρόνο, η 42χρονη γυναίκα από τη Γερμανία αναίρεσε την καταγγελία της. Έτσι, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, η προσωρινή κράτηση του 43χρονου αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ο άνδρας αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού.

Τον Απρίλιο του 2021, απαλλάχθηκε οριστικά από τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Ωστόσο, η 42χρονη γυναίκα είχε αρχικά υποστηρίξει ότι ο 43χρονος της είχε αφαιρέσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις, τη χτυπούσε και οργάνωνε «ερωτικά ραντεβού» με άλλους άνδρες επί πληρωμή, κρατώντας ο ίδιος τα χρήματά της.

Κακοποιητική συμπεριφορά και προς τη σύντροφο

Η ίδια γυναίκα είχε αναφέρει τότε ότι στο διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών, όπου την κρατούσε, ζούσε και η σύντροφός του, η 38χρονη Γερμανίδα που έχει συλληφθεί και στην τρέχουσα υπόθεση της Κυψέλης, μαζί με τα παιδιά της. Σύμφωνα με την αρχική της κατάθεση, ο 43χρονος εμφάνιζε κακοποιητική συμπεριφορά και προς τη σύντροφό του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr