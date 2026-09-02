Σύλληψη 68χρονου «Vor V Zakone» της ρωσόφωνης μαφίας στην Κομοτηνή

Στη σύλληψη ενός 68χρονου αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για όπλα, προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου 2026, στην Κομοτηνή. Ο συλληφθείς φέρεται να κατέχει τον τίτλο «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», τίτλους τιμής που αποδίδονται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και οδήγησε στον εντοπισμό ενός σημαντικού οπλοστασίου στην κατοικία του.

Η επιχείρηση των αρχών στην Κομοτηνή

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία στην Κομοτηνή, όταν έφτασαν πληροφορίες στην Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την παρουσία του 68χρονου στη Θράκη. Το ελληνικό FBI Βορείου Ελλάδος ανέλαβε δράση, στήνοντας μια επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αλλοδαπού άνδρα.

Πάνοπλοι αστυνομικοί, παρουσία Εισαγγελέα, εισέβαλαν στο σπίτι του 68χρονου στην Κομοτηνή. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα στην κατοικία του, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη και κατάσχεση επιμελώς κρυμμένων όπλων και άλλων αντικειμένων.

Το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 68χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβανόταν ένα πιστόλι, το οποίο έφερε γεμιστήρα που περιείχε επτά φυσίγγια. Επιπλέον, βρέθηκε ένας εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού, ο οποίος περιείχε ένα φυσίγγιο.

Στην κατοικία του συλληφθέντος βρέθηκαν επίσης 66 φυσίγγια, καθώς και δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου. Το οπλοστάσιο συμπλήρωναν μία χειροβομβίδα, η οποία βρέθηκε χωρίς τον πυροκροτητή της, καθώς και ο πυροκροτητής της χειροβομβίδας ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε ένα μεταλλικό ξιφίδιο μαζί με τη θήκη του, καθώς και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ο τίτλος «Vor V Zakone» και το παρελθόν του συλληφθέντος

Ο 68χρονος αλλοδαπός φέρεται να κατέχει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» ή «Thief in Law». Αυτοί οι τίτλοι αποδίδονται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, υποδηλώνοντας τη θέση του εντός της ιεραρχίας της ρωσόφωνης μαφίας.

Από την έρευνα που διενήργησαν οι αρχές, προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες στη Γερμανία για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, γεγονός που προσθέτει βαρύτητα στην τρέχουσα υπόθεση.

Η πορεία προς τη δικαιοσύνη

Μετά τη σύλληψή του και την ολοκλήρωση της έρευνας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 68χρονου. Η δικογραφία αφορά τις κατηγορίες για όπλα, οι οποίες προέκυψαν από τα ευρήματα στην κατοικία του στην Κομοτηνή.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, με τις αρχές να συνεχίζουν το έργο τους για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit