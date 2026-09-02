Ληγμένο από το 2018 το δίπλωμα του 90χρονου οδηγού που κινούνταν ανάποδα στην Αττική Οδό

Ένα ασύλληπτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026) στην Αττική Οδό, όταν ένας 90χρονος άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αντίθετα στην αριστερή λωρίδα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμα οδήγησης του ηλικιωμένου είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

Το επικίνδυνο περιστατικό στην Αττική Οδό

Το πρωί της Δευτέρας, οδηγοί που κινούνταν στην Αττική Οδό έγιναν μάρτυρες ενός εξαιρετικά επικίνδυνου συμβάντος. Ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα στην αριστερή λωρίδα του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση και κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος του Κορωπίου, με την πορεία του οχήματος να είναι αντίθετη προς τη φυσιολογική ροή της κυκλοφορίας.

Η παρουσία ενός οχήματος που κινούνταν ανάποδα σε έναν αυτοκινητόδρομο υψηλής κυκλοφορίας, όπως η Αττική Οδός, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Οι οδηγοί που αντιλήφθηκαν την κατάσταση ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την επικίνδυνη αυτή κατάσταση και να αποτρέψουν τυχόν ατυχήματα.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών

Μετά τις αναφορές για το όχημα που κινούνταν αντίθετα, αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ακολούθησαν την πορεία του αυτοκινήτου, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να θέσουν τέλος στην επικίνδυνη οδήγηση. Η επιχείρηση των αρχών είχε ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου του οδηγού όσο και των υπολοίπων διερχόμενων οχημάτων.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα που οδηγεί προς Μαρκόπουλο. Η επιτυχής ακινητοποίηση του αυτοκινήτου έβαλε τέλος στην αγωνία και τον κίνδυνο που είχε προκληθεί από την αντίθετη πορεία του στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Οι αποκαλύψεις από την έρευνα

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, οι αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του οδηγού. Διαπιστώθηκε ότι στο τιμόνι βρισκόταν ένας 90χρονος άνδρας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ηλικιωμένος δεν έφερε μαζί του την άδεια οδήγησης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα σημαντικό στοιχείο: το δίπλωμα οδήγησης του 90χρονου είχε λήξει εδώ και αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα από το 2018. Αυτή η διαπίστωση προσέθεσε μια νέα διάσταση στο περιστατικό, καθώς ο οδηγός δεν είχε την απαιτούμενη νόμιμη άδεια για να οδηγεί.

Οι νομικές συνέπειες για τον 90χρονο οδηγό

Κατόπιν των διαπιστώσεων, το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού προχώρησε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Σε βάρος του 90χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η πράξη του να κινείται αντίθετα σε αυτοκινητόδρομο συνιστά σοβαρή παράβαση των κανόνων οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, του καταλογίστηκε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λόγω της ληγμένης άδειας οδήγησης και της μη κατοχής της.

Πέραν της δικογραφίας, στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται έως τα 440 ευρώ, ποσό που προβλέπεται για τέτοιου είδους παραβάσεις. Οι ενέργειες των αρχών υπογραμμίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας για την ασφάλεια όλων των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit