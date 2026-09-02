Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη: Καταστράφηκε ολοσχερώς, σώοι όλοι οι ένοικοι

Φωτιά ξέσπασε νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης σε δώμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του χώρου στην ταράτσα. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του μετρό «Παπάφη», κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ευτυχώς, παρά το μέγεθος της πυρκαγιάς και τις εκτεταμένες ζημιές στο κτίσμα, όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας είναι σώοι και κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση επέμβαση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 το βράδυ, λίγο πριν τη 01:00, νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (02/09), σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Συμεωνίδη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε δώμα που βρισκόταν στην ταράτσα του κτιρίου, κοντά στον σταθμό του μετρό «Παπάφη».

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Συνολικά, τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες έσπευσαν στην οδό Συμεωνίδη και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, έχοντας ως βασικό στόχο να μην επεκταθούν στις γειτονικές πολυκατοικίες, δεδομένου ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη.

Οι καταστροφές και η μάχη των πυροσβεστών

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των πυροσβεστών, το δώμα που βρισκόταν στην ταράτσα της πολυκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Το κτίσμα υπέστη μεγάλες καταστροφές, με τις φλόγες να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στον χώρο.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά χαρακτηρίζεται ως πυκνοκατοικημένη. Οι δέκα πυροσβέστες με τα τέσσερα οχήματα κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενα κτίρια, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Η ασφάλεια των ενοίκων

Το πιο σημαντικό στοιχείο του περιστατικού είναι ότι όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του δώματος όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, είναι σώοι και αβλαβείς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι κάτοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως από το κτίριο, μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Δεν χρειάστηκε να παρασχεθεί καμία βοήθεια για απεγκλωβισμό, ούτε να πραγματοποιηθεί κάποια επιχείρηση διάσωσης από τις αρχές. Η έγκαιρη αντίδραση των ενοίκων συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή τραυματισμών ή άλλων δυσάρεστων συνεπειών από την πυρκαγιά.

Διερεύνηση των αιτιών

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο δώμα της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς, προκειμένου να προσδιοριστεί τι ακριβώς οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή του χώρου στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader