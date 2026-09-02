Στην Κυψέλη εντοπίστηκε ένας 43χρονος άνδρας μαζί με τη 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του να κρύβουν το άψυχο σώμα ενός βρέφους εννέα μηνών. Ο 43χρονος εμμένει στον ισχυρισμό ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, αρνούμενος ότι δολοφονήθηκε. Για τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού, ο ίδιος δίνει μια ανατριχιαστική εκδοχή.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του, καθώς έδειξαν πως τρία από τα δεκαοκτώ τραύματα ήταν προθανάτια. Σήμερα, Τετάρτη (2.9.26), αναμένεται να απολογηθούν τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη σύντροφός του, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο ισχυρισμός του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους

Ο 43χρονος, ο οποίος βρέθηκε να κρύβει το άψυχο σώμα του βρέφους μαζί με τη σύντροφό του στην Κυψέλη, υποστηρίζει με επιμονή ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε δολοφονία, αλλά προήλθε από παθολογικά αίτια. Το βρέφος είχε εντοπιστεί μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα.

Σχετικά με τα δεκαοκτώ τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ο 43χρονος έδωσε μια δικαιολογία που προκαλεί ανατριχίλα. Υποστήριξε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να βγάλει το βρέφος από την κατάψυξη και να απομακρύνει τα κομμάτια πάγου που το περιέβαλλαν.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και η διάψευση

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου διαψεύδονται από τα ευρήματα του ιατροδικαστή, τα οποία αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν συνολικά δεκαοκτώ τραύματα.

Από αυτά τα τραύματα, τα τρία χαρακτηρίστηκαν ως προθανάτια, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή του 43χρονου για παθολογικά αίτια θανάτου. Επιπλέον, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει την ύπαρξη βαθιών τραυμάτων στην πίσω πλευρά του σώματος του βρέφους, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στα ευρήματα.

Απολογίες και έρευνα των αρχών

Σήμερα, Τετάρτη (2.9.26), αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των αρχών τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του βρέφους και στα γεγονότα που προηγήθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς για την ανεύρεση περαιτέρω πληροφοριών.

Ερωτήματα για τα άλλα παιδιά της οικογένειας

Η αστυνομία εξετάζει επίσης τη σχέση του 43χρονου και της 38χρονης με τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι, καθώς και τη σύνδεσή τους με το νεκρό βρέφος. Πολλά είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των παιδιών.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται επισταμένως στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και θα συνδυαστεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που αναμένονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής συγγενική τους σχέση.

Στοιχεία για την υγεία των παιδιών και το παρελθόν του 43χρονου

Έπειτα από εξετάσεις που πραγματοποίησαν οι γιατροί, έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι και τα τρία παιδιά πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Παρόλα αυτά, στα δύο αγόρια δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Παιδοψυχολόγος αναμένεται να εξετάσει τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς η κατάθεσή τους και η ψυχολογική τους κατάσταση θεωρούνται κρίσιμο μέρος της έρευνας. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το παρελθόν του 43χρονου, ο οποίος είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και το 2020, όταν γυναίκα από τη Γερμανία είχε καταγγείλει υπόθεση μαστροπείας εναντίον του.

Με πληροφορίες από: Newsit