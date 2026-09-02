Πολιτικές εξελίξεις: Τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, τα σενάρια συνεργασίας και οι δημοσκοπήσεις

Η χρήση βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον απολογισμό του Ταμείου Ανάπτυξης έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική. Παράλληλα, η πολιτική σκηνή απασχολείται με σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας, στα οποία πρωταγωνιστεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρώτης δημοσκόπησης για τη νέα σεζόν.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική επικοινωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε μια αμφιλεγόμενη ιστορία με το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε για τον απολογισμό του Ταμείου Ανάπτυξης. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας, με τα animation και τις δυνατότητές της, έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της στην πολιτική επικοινωνία.

Τίθεται ο προβληματισμός εάν είναι καλή ιδέα για τον ίδιο και τους συνεργάτες του να επενδύουν επικοινωνιακά σε εμφανώς απρόσωπα και απόμακρα μέσα. Η πολιτική, άλλωστε, χαρακτηρίζεται ως η κατεξοχήν τέχνη της συλλογικής σύνδεσης και της έκφρασης των συναισθημάτων μιας κοινωνίας.

Οι κίνδυνοι παραπλάνησης και τα παραδείγματα

Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης, καθώς σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να φτιαχτεί και να παρουσιαστεί με μεγάλη αληθοφάνεια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η δημιουργία μιας «συνάντησης» μεταξύ της υπουργού Κεραμέως και της Τούνη, γεγονός που ανάγκασε την υπουργό Εργασίας να διαψεύσει τα αυτονόητα.

Μαθαίνεται ότι η επιλογή για την ένταση της χρήσης τέτοιων βίντεο, κυρίως στο TikTok, ανήκει στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, με κύριο υπεύθυνο τον Νίκο Ρωμανό. Ωστόσο, η έμμεση ή άμεση έμπνευση από την έφεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανάλογες απίθανες αναρτήσεις προκαλεί προβληματισμό.

Τα σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας από την πλευρά Σαμαρά

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιμονή της σαμαρικής πλευράς, όπως εκφράστηκε μέσα από δηλώσεις του Θανάση Σκορδά, για τη δημιουργία μιας «κυβέρνησης συνεργασίας». Σύμφωνα με αυτά τα σενάρια, επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χωρίς όμως να περιλαμβάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό.

Το σενάριο αυτό, το οποίο έχει γραφτεί και στο παρελθόν, πλέον πλασάρεται ευθέως στη δημόσια συζήτηση. Τροφοδοτείται από παρασκηνιακές πληροφορίες και από τα εγκώμια που απηύθυνε ο Αντώνης Σαμαράς στον Νίκο Ανδρουλάκη τον Ιούλιο, κατά την παρουσία του στην Κρήτη.

Το σαμαρικό μπλοκ επιλέγει να διατυπώνει ανοιχτά αυτή την πρόταση, απαντώντας έτσι στις αναφορές της Νέας Δημοκρατίας περί ακυβερνησίας και περιπέτειας, τις οποίες προβάλλει ως κίνδυνο για την επόμενη ημέρα.

Οι δημοσκοπήσεις του Μαξίμου και οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη στα χέρια του την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν, η οποία περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία, αν και τα τελευταία δεν παραδέχονται εύκολα. Η αξιολόγηση των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προγραμματίζεται να διεξαχθεί νέα μέτρηση αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ακριβής επίδραση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην έκθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki