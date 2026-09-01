Σύλληψη 39χρονου στην Καλιφόρνια για ανάρμοστη συμπεριφορά σε καταστήματα

Οι αστυνομικές αρχές στην Καλιφόρνια προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι εισερχόταν σε καταστήματα, πλησίαζε γυναίκες και προέβαινε σε ανάρμοστη συμπεριφορά, μυρίζοντας τα οπίσθιά τους. Ο άνδρας, ονόματι Καλίσι Κρόουντερ, εντοπίστηκε και συνελήφθη επ' αυτοφώρω κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας πράξης μέσα σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής, φέρνοντας στο φως ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Επ' αυτοφώρω σύλληψη και τρόπος δράσης

Ο 39χρονος Καλίσι Κρόουντερ συνελήφθη εντός εμπορικού καταστήματος, τη στιγμή που ήταν σκυμμένος ανάμεσα στους διαδρόμους. Στόχος του ήταν να πλησιάσει και να μυρίσει τα οπίσθια μιας ανυποψίαστης γυναίκας, όταν οι αρχές επενέβησαν και τον συνέλαβαν.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο Κρόουντερ δεν είχε περιοριστεί μόνο σε αυτό το μεμονωμένο περιστατικό. Την ίδια ακριβώς ημέρα, είχε ήδη διαπράξει μια αντίστοιχη πράξη σε ένα διαφορετικό κατάστημα της ίδιας περιοχής, επιβεβαιώνοντας έτσι έναν επαναλαμβανόμενο τρόπο δράσης που τον είχε φέρει αντιμέτωπο με τον νόμο και στο παρελθόν.

Οπτικό υλικό και χαρακτηρισμός συμπεριφοράς

Το οπτικό υλικό που προήλθε από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων επιβεβαίωσε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο δρούσε ο 39χρονος. Στα πλάνα, ο Κρόουντερ καταγράφεται να ακολουθεί βήμα προς βήμα μια γυναίκα, πριν σκύψει επιδεικτικά πίσω της, προκειμένου να επιδοθεί στην άσεμνη συμπεριφορά του.

Αυτού του είδους η συμπεριφορά, όπως αναφέρεται, εντάσσεται στην κατηγορία των Παραφιλικών Διαταραχών (Paraphilic Disorders). Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται με τους όρους Ολφακτοφιλία (Olfactophilia) ή Οσφρησιοφιλία (Osphresiolophilia), οι οποίοι αφορούν τη σεξουαλική διέγερση που προκαλείται από μυρωδιές και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου φάσματος τέτοιων διαταραχών.

Μακρύ ιστορικό παραβάσεων

Η συμπεριφορά του Καλίσι Κρόουντερ δεν ήταν άγνωστη στις αρχές, καθώς ο 39χρονος βρισκόταν ήδη σε καθεστώς αναστολής εκτέλεσης ποινής. Αυτό συνέβαινε λόγω μιας σειράς αντίστοιχων υποθέσεων που είχαν ξεκινήσει από το 2021, υποδεικνύοντας ένα μακρύ ιστορικό παραβατικότητας.

Παρά τα δικαστικά μέτρα που είχαν ληφθεί εις βάρος του και την αναστολή της ποινής του, η δράση του φαίνεται να συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. Το ιστορικό του περιλαμβάνει πολλαπλές συλλήψεις για παρόμοια περιστατικά, γεγονός που υποδεικνύει μια επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά παρά τις νομικές συνέπειες και τις προσπάθειες των αρχών να τον σταματήσουν.

Συνεχείς συλλήψεις και δικαστικές αποφάσεις

Τον Ιούλιο του 2025, ο Κρόουντερ είχε συλληφθεί για ένα παρόμοιο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στο εμπορικό συγκρότημα Empire Center της πόλης. Έναν μόλις μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 2025, συνελήφθη εκ νέου. Η δεύτερη αυτή σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία για αντίστοιχη συμπεριφορά μέσα σε ένα διαφορετικό κατάστημα, επιβεβαιώνοντας την επιμονή του στις ίδιες πράξεις και την αδυναμία του να συμμορφωθεί.

Οι συνεχόμενες αυτές παραβάσεις οδήγησαν τις δικαστικές αρχές του Λος Άντζελες να λάβουν αυστηρότερα μέτρα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, δικαστήριο τον καταδίκασε σε 135 ημέρες φυλάκισης, αφού ο ίδιος παραδέχθηκε την παραβίαση των όρων της αναστολής του. Παρά την έκτιση της ποινής του, η επιστροφή του στην ίδια τακτική δείχνει την αδυναμία του να συμμορφωθεί με τους όρους που του είχαν τεθεί.

Η επιστροφή στην ίδια τακτική

Παρά την έκτιση της ποινής φυλάκισης των 135 ημερών, ο 39χρονος Καλίσι Κρόουντερ υπέπεσε ξανά στα ίδια σφάλματα. Επέστρεψε στη γνώριμη τακτική του εντός των εμπορικών χώρων, συνεχίζοντας τις ανάρμοστες πράξεις του, γεγονός που οδήγησε στην πρόσφατη σύλληψή του επ' αυτοφώρω. Η επανάληψη των πράξεων αυτών, παρά τις προηγούμενες νομικές συνέπειες και τις δικαστικές αποφάσεις, αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta