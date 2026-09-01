Ένα νεκρό βρέφος εντοπίστηκε την Κυριακή στην Κυψέλη, κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο που βρισκόταν σε βαλίτσα, προκαλώντας σοκ στις αρχές και την κοινή γνώμη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα οποία έδειξαν περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τα 15 φέρεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του βρέφους. Τρεις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων μια 38χρονη γυναίκα και ένας 43χρονος άνδρας, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη (2/9).

Τα σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους αποκάλυψε σοβαρά ευρήματα, καθώς διαπιστώθηκαν περίπου 20 τραύματα, τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν με μαχαίρι διπλής λεπίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μεγάλο μέρος αυτών των τραυμάτων, συγκεκριμένα τα 15, φέρεται να είχαν προκληθεί μετά τον θάνατο του βρέφους, γεγονός που εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάληξη αυτή.

Κατά την εξέταση, εντοπίστηκαν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά τραύματα στο σώμα του βρέφους, με ένα από αυτά να φτάνει έως τον θώρακα. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς αυτά τα ευρήματα, καθώς προκύπτει ότι το σώμα δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι ακόμη και αφού είχε επέλθει ο θάνατος. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν κεντρικό σημείο της έρευνας.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ιατροδικαστικών αποτελεσμάτων, η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Η δικογραφία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι απολογίες και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Οι τρεις συλληφθέντες, μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους από τον εισαγγελέα, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Εκεί, ζήτησαν και τους χορηγήθηκε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να δοθούν την Τετάρτη, στις 2 Σεπτεμβρίου.

Οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπώσει μέχρι στιγμής η 38χρονη γυναίκα και ο 43χρονος άνδρας δεν εξηγούν, κατά τις αρχές, τα συγκεκριμένα ιατροδικαστικά ευρήματα. Και οι δύο αρνούνται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, διατηρώντας την άποψη ότι ο θάνατος του βρέφους δεν οφείλεται σε δική τους πράξη.

Αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι το βρέφος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο 43χρονος, μιλώντας για την υπόθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Και είχαν πάει στον γιατρό».

Οι δηλώσεις της 38χρονης και τα ερωτήματα για την οικογένεια

Η 38χρονη Γερμανίδα, κατά την κατάθεσή της στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της. Ανέφερε ότι το είχε γεννήσει το 2022 σε μαιευτήριο της Αθήνας και ότι βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Οι ισχυρισμοί της αποτελούν μέρος της έρευνας των αρχών.

Παράλληλα, η γυναίκα δήλωσε ότι όλα τα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα είναι δικά της. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε: «Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός».

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που διέμεναν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, καθώς και τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Ένα επιπλέον σημείο που χρήζει διερεύνησης είναι το μυστήριο γύρω από ένα τέταρτο παιδί, το οποίο εμφανίζεται σε αναρτήσεις του 43χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας νέα διάσταση στην ήδη περίπλοκη υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos