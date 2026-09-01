Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 30χρονο στον Δενδροπόταμο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν έναν 30χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, ενώ παράλληλα διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το επεισόδιο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η επίθεση σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή.

Το αιματηρό επεισόδιο στον Δενδροπόταμο

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα συγκεκριμένα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, η οποία υπάγεται στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, όταν η περιοχή βρισκόταν σε κανονική λειτουργία.

Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, προσέγγισαν το σημείο με ένα αυτοκίνητο. Η ενέργειά τους να πυροβολήσουν τον 30χρονο άνδρα αιφνιδίασε τους πάντες, με αποτέλεσμα τον άμεσο τραυματισμό του θύματος. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για να συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες.

Η επίθεση και ο τραυματισμός του 30χρονου

Ο 30χρονος άνδρας δέχθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν στον Δενδροπόταμο. Οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα πυροβόλησαν εναντίον του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη γάμπα. Οι πληροφορίες αναφέρουν με σαφήνεια ότι ο τραυματισμός εντοπίζεται στο πόδι του θύματος, συγκεκριμένα στη γάμπα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του πέραν της μεταφοράς του σε νοσοκομείο.

Η αιφνιδιαστική επίθεση προκάλεσε άμεσα την αντίδραση των παρευρισκομένων και την κλήση των αρχών. Ο τραυματισμός του 30χρονου κρίθηκε σοβαρός, καθιστώντας αναγκαία την άμεση διακομιδή του σε ιατρική μονάδα για την αντιμετώπιση του τραύματος από τα πυρά. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης.

Η μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο

Μετά τον πυροβολισμό, ο 30χρονος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί, του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση του τραύματος που υπέστη στη γάμπα του ποδιού του. Η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν κρίσιμη για την κατάσταση της υγείας του.

Οι γιατροί του Παπαγεωργίου έχουν αναλάβει την περίθαλψη του τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν περαιτέρω λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του, παρά μόνο ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Η αστυνομία έχει λάβει κατάθεση από το θύμα, εφόσον η κατάστασή του το επιτρέπει, στο πλαίσιο των ερευνών.

Η φυγή των δραστών και οι έρευνες της αστυνομίας

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, οι δύο δράστες εγκατέλειψαν το σημείο της επίθεσης με το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Έκτοτε, αναζητούνται εντατικά από τις αστυνομικές αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, συλλέγοντας παράλληλα στοιχεία από την περιοχή του Δενδροποτάμου.

Οι αρχές ερευνούν επισταμένως την υπόθεση, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα περιλαμβάνει την εξέταση πιθανών μαρτυριών και την ανάλυση κάθε διαθέσιμου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό των δύο ατόμων που πυροβόλησαν τον 30χρονο. Η αστυνομία συνεχίζει τις προσπάθειες για να φέρει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Enikos