Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών, μετά την ανακάλυψη ενός δολοφονημένου βρέφους μέσα σε κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε το μωρό, ενώ οι δύο γονείς, μια 38χρονη Γερμανίδα και ο 43χρονος σύντροφός της, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η υπόθεση περιπλέκεται από τις αντικρουόμενες καταθέσεις των ενηλίκων και την αναμονή των μαρτυριών των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Η φρικτή ανακάλυψη και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Το βρέφος βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε ένα δοχείο, το οποίο ήταν τοποθετημένο εντός βαλίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το περίπου οκτώ μηνών αγοράκι έφερε πάνω από δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για σχεδόν είκοσι μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι. Από αυτά τα τραύματα, τρία θεωρούνται προθανάτια, ενώ τα υπόλοιπα προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς η σορός είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες ψύξης. Οι ισχυρισμοί των γονέων ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά παθολογικά προβλήματα, όπως προβλήματα με το έντερο και κήλη, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Η εξέταση δεν φέρεται να εντόπισε άλλο παθολογικό εύρημα που να εξηγεί τον θάνατο του βρέφους, πέρα από τις μαχαιριές.

Οι αντικρουόμενες καταθέσεις των γονέων

Η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι το γέννησε σε μαιευτήριο της Αθήνας το 2022. Ωστόσο, δεν επέδειξε τα κατάλληλα έγγραφα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 38χρονη φέρεται να έδινε συνεχώς διαφορετικές εκδοχές στους αστυνομικούς. Στην τελευταία της κατάθεση, ισχυρίστηκε ότι το μωρό πέθανε όταν ήταν περίπου οκτώ μηνών, γεγονός που ταιριάζει χρονικά με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Επίσης, ανέφερε ότι το βρέφος βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023, καθώς δεν ήθελε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους.

Η ίδια γυναίκα φέρεται να είπε στις αρχές ότι της έδωσαν άλλο παιδί στο μαιευτήριο, το οποίο ήταν «δαιμονισμένο» και έκλαιγε ασταμάτητα, και ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς πονούσε στο στομάχι του. Από την πλευρά του, ο 43χρονος σύντροφός της φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε» και ότι «μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας». Υποστήριξε επίσης ότι το παιδί ήταν «σατανιασμένο» και τους το άλλαξαν στο μαιευτήριο.

Η 38χρονη δήλωσε ότι και τα τρία παιδιά που διέμεναν στο διαμέρισμα είναι δικά της, ενώ ανέφερε ότι η κόρη της είναι επίσης έγκυος, χωρίς να είναι σίγουρη για τον πατέρα, αλλά υποθέτει ότι είναι ένας 25χρονος Αφγανός. Ο 43χρονος ημεδαπός και η 38χρονη Γερμανίδα διέμεναν μαζί με τρεις ανήλικους, τους οποίους δήλωσαν ως παιδιά τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ατόμων που διέμεναν στο διαμέρισμα σε έξι.

Το «κλειδί» στις καταθέσεις των ανήλικων παιδιών

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της έρευνας είναι οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Οι αρχές αναμένουν τις μαρτυρίες τους, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι γνώριζαν και τι είχαν βιώσει όλο αυτό το διάστημα. Πιστεύεται ότι οι καταθέσεις τους θα ρίξουν φως στο θρίλερ της υπόθεσης.

Στο παρελθόν, η 38χρονη ανέφερε ότι ο ένας της γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν από ένα χρόνο στα Πατήσια, μαζί με τον μικρότερο γιο της. Τότε, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για μία εβδομάδα, καθώς δεν υπήρχε χώρος στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Οι αρχές θεώρησαν τότε ότι τα παιδιά παραμελούνταν, και οι γονείς δέχθηκαν επίπληξη. Επιπλέον, τα τρία παιδιά διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στην υπόθεση.

Το ενδεχόμενο σύμπραξης και ο ρόλος των ναρκωτικών

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι ποιος κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο βρέφος. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο ποιος από τους δύο γονείς φέρεται να μαχαίρωσε το παιδί. Ωστόσο, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για πράξη στην οποία υπήρξε σύμπραξη των δύο ενηλίκων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που εξετάζουν οι αστυνομικοί, η χρήση ναρκωτικών μπορεί να έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση. Οι δύο ενήλικες ενδέχεται να βρίσκονταν σε κατάσταση που δεν τους επέτρεπε να φροντίσουν επαρκώς το βρέφος και να αντέξουν το συνεχές κλάμα του. Ο 43χρονος σύντροφος φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και έχει συλληφθεί στο παρελθόν για αυτό τον λόγο. Ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας, Χρήστος Ψαρράς, δήλωσε ότι οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί για την εντολέα του, μέχρι στιγμής, αφορούν ναρκωτικά και όχι κάποιο άλλο έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos