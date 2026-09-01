Έλενα Ακρίτα για την υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη: Το ένστικτο ζητά εκδίκηση, αλλά παραμένω κατά της θανατικής ποινής

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Η κυρία Ακρίτα εξέφρασε τη σταθερή της θέση κατά της θανατικής ποινής, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη συναισθηματική φόρτιση και την οργή που προκαλούν τέτοια αποτρόπαια περιστατικά. Η δήλωσή της αναδεικνύει τη βαθιά σύγκρουση που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στις ιδεολογικές πεποιθήσεις και το ανθρώπινο ένστικτο για εκδίκηση, ειδικά σε υποθέσεις ακραίας φρικαλεότητας.

Η σταθερή θέση κατά της θανατικής ποινής

Η Έλενα Ακρίτα υπογράμμισε με σαφήνεια τη διαχρονική της αντίθεση στη θανατική ποινή. Όπως τόνισε, η βασική της αρχή είναι ότι δεν επιθυμεί κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε θανάτωση στο όνομά της. Αυτή η θέση αποτελεί θεμελιώδη πεποίθηση για τη βουλευτή, την οποία διατηρεί απαράλλακτη, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει υποθέσεις που προκαλούν έντονα συναισθήματα και ηθικά διλήμματα.

Η κυρία Ακρίτα επανέλαβε ότι, παρόλο που το ανθρώπινο ένστικτο μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις εκδίκησης μπροστά σε πράξεις ακραίας βίας, η ιδεολογική της στάση παραμένει αταλάντευτη. Η πεποίθησή της για την αξία της ανθρώπινης ζωής και την απόρριψη της κρατικής βίας ως απάντηση στην εγκληματικότητα, υπερισχύει των παρορμητικών αντιδράσεων.

Η σύγκρουση ιδεολογίας και ένστικτου στην υπόθεση της Κυψέλης

Σχολιάζοντας ειδικότερα την τραγική υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, η Έλενα Ακρίτα περιέγραψε τη βαθιά εσωτερική σύγκρουση που βιώνει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε τέτοιες ακραίες υποθέσεις, η ιδεολογία της έρχεται αντιμέτωπη με το ένστικτο, τον θυμό και την οργή που προκαλεί το γεγονός.

Η βουλευτής παραδέχθηκε ανοιχτά την ύπαρξη ενός «σκοτεινού, απολύτως ανθρώπινου» συναισθήματος, το οποίο εκφράζεται με την επιθυμία «να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί». Αυτή η ειλικρινής δήλωση αναδεικνύει την ψυχική πάλη που μπορεί να βιώσει ένα άτομο μπροστά σε ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα, όπου η λογική και οι αρχές δοκιμάζονται από την ένταση του συναισθήματος.

Διατήρηση των αρχών παρά τη φρικαλεότητα

Παρά τη φρικαλεότητα και τον αποτροπιασμό που προκαλεί η υπόθεση του βρέφους στην Κυψέλη, η Έλενα Ακρίτα ξεκαθάρισε ότι παραμένει σταθερή στις αρχές της. Δήλωσε ρητά ότι δεν θα ζητούσε τη θεσμοθέτηση της θανατικής ποινής, ακόμη και υπό το βάρος ενός τέτοιου φρικτού εγκλήματος. Η στάση της αυτή υπογραμμίζει την προσήλωσή της σε ένα σύστημα δικαιοσύνης που δεν βασίζεται στην εκδίκηση.

Η κυρία Ακρίτα εξήγησε ότι δεν ντρέπεται για το συναίσθημα της οργής που νιώθει, καθώς το θεωρεί απολύτως ανθρώπινο. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν επιθυμεί αυτό το συναίσθημα, που εκδηλώνεται την ώρα της οργής της, να μετατραπεί σε νόμο. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι οι αρχές ενός ατόμου δοκιμάζονται στην πραγματικότητα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, όπου το ένστικτο «ουρλιάζει για εκδίκηση», και όχι στις εύκολες καταστάσεις. Εκεί, όπως είπε, φαίνεται η πραγματική αντοχή των πεποιθήσεων.

Άλλες πολιτικές εξελίξεις

Στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων που αναφέρθηκαν, η κυρία Αποστολάκη τοποθετήθηκε σχετικά με το σύστημα ETCS. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ασέβεια, τρεισήμισι χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, αναφέροντας ότι το ETCS «λειτουργεί» μεν, αλλά στην ουσία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης εξέπρασε την υποστήριξή του προς την Έλενα Ακρίτα, ενώ ταυτόχρονα προέβη σε καταγγελία κατά της Νέας Δημοκρατίας για «face control». Αυτές οι αναφορές σκιαγραφούν ένα ευρύτερο πλαίσιο θεμάτων που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, πέραν της υπόθεσης της Κυψέλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki