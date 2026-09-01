Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση

Στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο μεταφέρθηκε η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, λίγες ώρες αφότου ο σύζυγός της, βασιλιάς Χάακον Η΄, ορκίστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου. Η μεταφορά έγινε από τον ίδιο τον βασιλιά, καθώς η 53χρονη βασίλισσα αντιμετωπίζει επιπλοκές στην υγεία της, οι οποίες σχετίζονται με μεταμόσχευση πνευμόνων στην οποία είχε υποβληθεί.

Η Μέτε-Μάριτ δεν κατάφερε να παραστεί στην επίσημη τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, αφήνοντας τον βασιλιά να ορκιστεί χωρίς τη νέα βασίλισσα στο πλευρό του. Το γεγονός αυτό σημάδεψε την έναρξη της βασιλείας του Χάακον Η΄.

Η μεταφορά της βασίλισσας στο νοσοκομείο

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄ μετέφερε ο ίδιος τη σύζυγό του, Μέτε-Μάριτ, στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του βασιλιά ενώπιον του κοινοβουλίου.

Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν την 53χρονη βασίλισσα να εξέρχεται από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Χάακον. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου NTB, ο βασιλιάς αναχώρησε στη συνέχεια μόνος του από το νοσοκομείο.

Επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων

Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ αναρρώνει ακόμη από μεταμόσχευση πνευμόνων και η εισαγωγή της στο νοσοκομείο οφείλεται σε «επιπλοκές» που παρουσιάστηκαν στην υγεία της. Το Παλάτι, όταν ρωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, παρέπεμψε σε προηγούμενη ανακοίνωση που είχε εκδώσει.

Στην ανακοίνωση αυτή, είχε αναφερθεί ότι η Μέτε-Μάριτ δεν επρόκειτο να παραστεί στην ορκωμοσία του συζύγου της για λόγους υγείας. Ο γιατρός Άρε Χολμ εξήγησε ότι «δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων» και πως «η βασίλισσα εμφάνισε επιπλοκές πολλές φορές μετά την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής».

Η απουσία από την ορκωμοσία του βασιλιά

Η απουσία της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ από την ορκωμοσία του βασιλιά Χάακον Η΄ ενώπιον του κοινοβουλίου ήταν ένα από τα κύρια σημεία της ημέρας. Η βασίλισσα δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή, η οποία αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την επίσημη έναρξη της βασιλείας του συζύγου της.

Οι λόγοι της απουσίας της, όπως ανακοινώθηκε, ήταν οι επιπλοκές στην υγεία της, οι οποίες την οδήγησαν τελικά στο νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα.

Πρόσφατη δημόσια εμφάνιση

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ είχε συμμετάσχει τη Δευτέρα σε μία σημαντική δημόσια εκδήλωση. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιήθηκε μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, προς το παρεκκλήσι των Ανακτόρων, δείχνοντας την παρουσία της σε επίσημα καθήκοντα λίγες ημέρες πριν την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader