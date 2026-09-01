Χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χιλιάδων Σέρβων αθλητών

Μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση έπληξε τον αθλητικό κόσμο της Σερβίας, καθώς χάκερς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία περισσότερων από 11.000 αθλητών της χώρας. Το περιστατικό αυτό, το οποίο φέρνει στο φως πληροφορίες από το σερβικό bbc, αφορά μια εκτενή λίστα δεδομένων που περιλαμβάνει ονόματα γνωστών ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολιστών.

Οι δράστες, αφού απέκτησαν τα στοιχεία, απείλησαν να τα δημοσιοποιήσουν ζητώντας χρήματα, και όταν δεν έλαβαν απάντηση, προχώρησαν στη διακίνησή τους στο dark web.

Η κυβερνοεπίθεση και η μέθοδος

Η παραβίαση των δεδομένων φέρεται να ξεκίνησε με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από άγνωστη διεύθυνση προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας. Το περιστατικό αυτό, που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2026, αποτέλεσε την αρχική δίοδο για τους δράστες.

Μέσω αυτού του τρόπου, οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη λίστα με προσωπικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή υπογραμμίζει την ευπάθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων απέναντι σε στοχευμένες επιθέσεις.

Η έκταση της παραβίασης δεδομένων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι χάκερς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που αφορούν πάνω από 11.000 αθλητές της Σερβίας. Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και καταδεικνύει το εύρος της κυβερνοεπίθεσης.

Η λίστα των δεδομένων περιλαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες, η φύση των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά αναφέρεται ως «προσωπικά στοιχεία». Η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους.

Γνωστά ονόματα στη λίστα των θυμάτων

Μεταξύ των αθλητών των οποίων τα στοιχεία παραβιάστηκαν, περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα από τον χώρο του σερβικού ποδοσφαίρου. Στη λίστα υπάρχουν ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας της Σερβίας, όπως ο Μίτροβιτς, ο Τάντιτς, ο Πάβλοβιτς, ο Κόστιτς και ο Γιόβελιτς.

Επίσης, στη λίστα εντοπίζεται το όνομα του πρώην τεχνικού της ομάδας, Στοίκοβιτς. Επιπλέον, Σέρβοι μπασκετμπολίστες βρίσκονται επίσης μεταξύ των θυμάτων της κυβερνοεπίθεσης, με τα ονόματα των Μιλουτίνοφ, Μαρίνκοβιτς, Αβράμοβιτς και Μίτσιτς να ξεχωρίζουν.

Απειλές, εκβιασμοί και διακίνηση στο dark web

Οι χάκερς, αφού απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, προχώρησαν σε απειλές, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, ζήτησαν χρηματικά ποσά ως αντάλλαγμα για να μην προβούν σε αυτή την ενέργεια.

Ωστόσο, όταν δεν έλαβαν την επιθυμητή απάντηση στις απαιτήσεις τους, οι δράστες αποφάσισαν να διακινήσουν τα παραβιασμένα δεδομένα στο dark web. Η ενέργεια αυτή καθιστά τα στοιχεία προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο κοινό, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους αθλητές.

Οι πληροφορίες από τη Σερβία

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτή τη σημαντική κυβερνοεπίθεση και την έκταση της παραβίασης των δεδομένων προέρχονται, σύμφωνα με το σερβικό bbc. Το εν λόγω δημοσίευμα είναι αυτό που έφερε στο φως τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Η αναφορά αυτή αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης για την υπόθεση, περιγράφοντας τόσο τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση όσο και τα ονόματα των αθλητών που επλήγησαν, καθώς και τις ενέργειες των χάκερς μετά την απόκτηση των δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta