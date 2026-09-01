Επιστροφή της συμφόρησης στους δρόμους της Αττικής

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής έχει επανέλθει σε αυξημένα επίπεδα, σηματοδοτώντας το τέλος του ευχάριστου διαλείμματος του Αυγούστου. Με την επιστροφή των εκδρομέων στις βάσεις τους, παρατηρείται πλέον έντονη συμφόρηση σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου.

Επιστροφή στην καθημερινότητα και την κυκλοφοριακή συμφόρηση

Με το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, η εικόνα των δρόμων της Αττικής έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η αυξημένη κίνηση είναι πλέον ένα χαρακτηριστικό της καθημερινότητας, καθώς οι πολίτες επιστρέφουν στις εργασίες και τις υποχρεώσεις τους.

Σημαντικά προβλήματα και συμφόρηση καταγράφονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, καθιστώντας τις μετακινήσεις χρονοβόρες. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

Η κατάσταση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες που παρουσιάζει έντονα προβλήματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας. Η κίνηση σε αυτό το τμήμα είναι αυξημένη, επηρεάζοντας σημαντικά τους χιλιάδες οδηγούς που τη χρησιμοποιούν καθημερινά.

Ειδικότερα, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, η συμφόρηση είναι ιδιαίτερα αισθητή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι καθυστερήσεις είναι εντονότερες κοντά στις εισόδους και τις εξόδους που συνδέονται με την Αττική Οδό, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων και δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Δυσκολίες στη Λεωφόρο Κηφισού

Προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Κηφισού. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, που αποτελεί βασική αρτηρία για την Αττική, παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς τη Λαμία. Οι οδηγοί που κινούνται σε αυτό το σημείο του οδικού δικτύου πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που καταγράφονται.

Συμφόρηση στη Λεωφόρο Κηφισίας

Ίδια εικόνα με αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις παρατηρείται και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Πρόκειται για έναν ακόμα κεντρικό άξονα που δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Η συμφόρηση είναι ιδιαίτερα έντονη στο τμήμα από τη Φιλοθέη έως το Χαλάνδρι, με την κίνηση να φτάνει μέχρι την περιοχή του Αμαρουσίου. Επιπλέον, καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας που κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας, με την περιοχή του Νέου Ψυχικού να επηρεάζεται σημαντικά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό διεξάγεται επίσης μετ' εμποδίων, συμπληρώνοντας το παζλ της αυξημένης κίνησης στην Αττική. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο ρεύμα που οδηγεί προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 15 έως 20 λεπτά. Αυτό το διάστημα αφορά το τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο της Λεωφόρου Κύμης, επηρεάζοντας σημαντικά τον χρόνο των μετακινούμενων.

Με πληροφορίες από: Reader