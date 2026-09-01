Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις συνήθειες των τουριστών: Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί και ποιοι οι πιο σπάταλοι

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις συνήθειες των τουριστών: Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί και ποιοι οι πιο σπάταλοι

Μια νέα, άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο πώς συμπεριφέρονται οι διάφορες εθνικότητες όταν ταξιδεύουν. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το safaribookings.com, έναν διαδικτυακό παράδεισο για τα σαφάρι στην Αφρική, αποκαλύπτει τα «χούγια» των τουριστών, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα στατιστικά στοιχεία.

Η έρευνα αυτή αναλύει τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από διάφορες χώρες, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των χαρακτηριστικών που τους διακρίνουν. Από την ευγένεια και τη γενναιοδωρία μέχρι την τάση για περιπέτεια και τις γαστρονομικές τους επιλογές, τα ευρήματα παρουσιάζουν ένα πλούσιο μωσαϊκό συμπεριφορών.

Η ευγένεια των ταξιδιωτών

Όσοι πίστευαν ότι οι Ιάπωνες αποτελούν τους βασιλιάδες της ευγένειας, επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι Ιάπωνες τουρίστες αναδεικνύονται ως οι πιο ευγενικοί παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 21,1%.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση της κατάταξης, όσον αφορά την ευγένεια, ακολουθούν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι οι χώρες του Βορρά διαθέτουν ιδιαίτερους τρόπους συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Οι πιο γενναιόδωροι στα φιλοδωρήματα

Στην κατηγορία των γενναιόδωρων φιλοδωρημάτων, οι Αμερικανοί τουρίστες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 29,5%, αποδεικνύουν ότι η κουλτούρα του «tipping» είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA τους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής τους συμπεριφοράς.

Από απόσταση, ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Καναδοί και οι Ελβετοί, οι οποίοι επιβεβαιώνουν επίσης ότι το πορτοφόλι τους είναι πάντα ανοιχτό όταν πρόκειται για φιλοδωρήματα. Η γενναιοδωρία τους τους κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων εθνικοτήτων σε αυτόν τον τομέα.

Πρωτιά στην κατανάλωση και την περιπέτεια

Οι Αμερικανοί δεν ξεχωρίζουν μόνο για τη γενναιοδωρία τους στα φιλοδωρήματα, αλλά και για την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Κατακτούν την πρωτιά ως οι μεγαλύτεροι καταναλωτές, με ένα ποσοστό που φτάνει το 24%, γεγονός που τους καθιστά τους πιο «σπάταλους» τουρίστες.

Όσον αφορά την περιπέτεια, οι Ευρωπαίοι αναδεικνύονται ως οι πιο δραστήριοι τουρίστες. Οι Γερμανοί παίρνουν το χρυσό μετάλλιο στην αναζήτηση περιπέτειας, με ένα ποσοστό 21,1%, δείχνοντας την έντονη προτίμησή τους για δραστηριότητες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη.

Τους Γερμανούς στην περιπέτεια ακολουθούν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των Ευρωπαίων σε αυτόν τον τομέα. Αντίθετα, οι Βρετανοί, οι Ινδοί και οι Ισπανοί φαίνεται να προτιμούν τη χαλάρωση κατά τις διακοπές τους, καθώς τα ποσοστά τους στην αναζήτηση περιπέτειας είναι μονοψήφια.

Οι «foodies» του κόσμου

Στον τομέα της γαστρονομίας, οι Ασιάτες φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη του ουρανίσκου. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι τουρίστες από την Ασία έχουν ιδιαίτερη αγάπη για το φαγητό και την εξερεύνηση γεύσεων.

Συγκεκριμένα, οι Ινδοί καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των «foodies», ακολουθούμενοι από τους Ιάπωνες στη δεύτερη θέση. Οι Κινέζοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση, ενώ οι Γάλλοι, όπως ήταν φυσικό, τερματίζουν τρίτοι σε αυτή την κατηγορία, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους για την αγάπη τους στην καλή κουζίνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta