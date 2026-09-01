Ασημένιο μετάλλιο για την Πολακτσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα

Η ελληνική αποστολή στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα πανηγύρισε ακόμα μία διάκριση, καθώς η Δέσποινα Πολακτσίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην άρση βαρών. Η πρωταθλήτρια διακρίθηκε στην κίνηση του επολέ ζετέ, στην κατηγορία των 69 κιλών, προσθέτοντας ένα σημαντικό μετάλλιο στην εθνική συγκομιδή.

Η επιτυχία στην κίνηση του επολέ ζετέ

Η Δέσποινα Πολακτσίδου, η 26χρονη Ελληνίδα αθλήτρια, έδειξε τις ικανότητές της στην κατηγορία των 69 κιλών, όπου αγωνίστηκε στην κίνηση του επολέ ζετέ. Η πρώτη της προσπάθεια ήταν επιτυχημένη, καθώς κατάφερε να σηκώσει τα 112 κιλά. Αυτή η αρχική επίδοση έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα διάκρισή της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα.

Στη δεύτερη προσπάθειά της, η Πολακτσίδου επιχείρησε να σηκώσει τα 125 κιλά, αλλά δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, στην τρίτη και καθοριστική της προσπάθεια, η αθλήτρια κατάφερε να υπερβεί τα 128 κιλά. Αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο, μία σημαντική επιτυχία για την ίδια και την ελληνική άρση βαρών.

Οι επιδόσεις των αντιπάλων και η τελική κατάταξη

Στην ίδια κατηγορία των 69 κιλών και στην κίνηση του επολέ ζετέ, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αιγύπτια αθλήτρια Ρουφίντα Αμπντελταβάμπ, η οποία σημείωσε επίδοση 129 κιλών. Η διαφορά από την ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν μόλις ένα κιλό, γεγονός που υπογραμμίζει την αγωνιστική ένταση και την οριακή μάχη για την κορυφή.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία αυτή κατέκτησε η Τουρκάλα Νουράι Γκουνγκόρ. Η Τουρκάλα αθλήτρια σήκωσε 124 κιλά, συμπληρώνοντας το βάθρο των νικητριών. Οι επιδόσεις των τριών αθλητριών αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα.

Η προσπάθεια της Πολακτσίδου στο αρασέ

Πέρα από την επιτυχία στο επολέ ζετέ, η Δέσποινα Πολακτσίδου είχε μια αξιόλογη παρουσία και στην κίνηση του αρασέ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε έγκυρες προσπάθειες στα 95 κιλά και στα 99 κιλά, δείχνοντας σταθερότητα και δύναμη. Αυτές οι επιδόσεις την έφεραν κοντά σε ένα ακόμα μετάλλιο.

Ωστόσο, στην προσπάθειά της να σηκώσει τα 102 κιλά στο αρασέ, η Πολακτσίδου δεν τα κατάφερε. Ως αποτέλεσμα, κατέλαβε την τέταρτη θέση στην κίνηση αυτή, πλησιάζοντας το μετάλλιο, αλλά χωρίς να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο. Παρόλα αυτά, η συνολική της παρουσία στους αγώνες ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο επολέ ζετέ.

Η συμβολή της στην ελληνική ομάδα άρσης βαρών

Το ασημένιο μετάλλιο της Δέσποινας Πολακτσίδου αποτελεί μία ακόμα σημαντική προσθήκη στη συγκομιδή της εθνικής ομάδας άρσης βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα. Η ελληνική ομάδα έχει επιδείξει αξιοσημείωτες επιδόσεις σε αυτή τη διοργάνωση, με τους αθλητές να φέρνουν διακρίσεις στη χώρα.

Πριν από την επιτυχία της Πολακτσίδου, η Μαρία Στρατουδάκη είχε ήδη κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών. Οι συνεχείς αυτές διακρίσεις υπογραμμίζουν την καλή προετοιμασία και το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αρσιβαριστών, οι οποίοι συνεχίζουν να φέρνουν μετάλλια και να εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα στους διεθνείς αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta