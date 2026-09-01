Δασκάλα στις ΗΠΑ έφτιαξε «γωνιά για πορδίτσες» μέσα στην τάξη: Πώς λειτουργεί το πρωτότυπο εγχείρημα

Μια δασκάλα δημοτικού στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να διαχειριστεί ένα κοινό αλλά συχνά αμήχανο ζήτημα που προκύπτει μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Η Candy Sydney-Browning, δασκάλα της Β΄ Δημοτικού, δημιούργησε μια ειδική γωνιά στην τάξη της, την οποία ονόμασε «gas station», δηλαδή «σταθμό αερίων», προσφέροντας στους μαθητές έναν διακριτικό χώρο για να αποβάλουν αέρια χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουν άδεια ή να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Η ιδέα πίσω από το «gas station»

Η πρωτοβουλία της δασκάλας Sydney-Browning, αν και μπορεί να ακούγεται παράξενη, έχει έναν ξεκάθαρο στόχο. Σύμφωνα με την ίδια, η δημιουργία αυτού του χώρου αποσκοπεί στο να μην διακόπτεται η ροή του μαθήματος. Παράλληλα, θέλει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα αισθάνονται ντροπή ή αμηχανία για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Ο ειδικός αυτός χώρος, στον οποίο οι μαθητές μπορούν να κατευθυνθούν, φέρει την πινακίδα «gusty winds area», που σημαίνει «περιοχή θυελλωδών ανέμων». Η ονομασία αυτή προσδίδει μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση στο εγχείρημα, καθιστώντας το πιο προσιτό και λιγότερο στιγματιστικό για τους μικρούς μαθητές.

Πώς λειτουργεί η «γωνιά για πορδίτσες»

Η λειτουργία της «γωνιάς για πορδίτσες» είναι απλή και διακριτική. Όταν ένα παιδί αισθανθεί την ανάγκη να αποβάλει αέρια, μπορεί απλώς να σηκωθεί από τη θέση του, να μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο της τάξης και, αφού ολοκληρώσει αυτό που πρέπει, να επιστρέψει κανονικά στο μάθημά του. Δεν απαιτείται καμία άδεια από τη δασκάλα, ούτε έξοδος από την αίθουσα.

Για την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης, στη γωνιά αυτή υπάρχουν και σπρέι αποσμητικού χώρου. Αυτό βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση τυχόν οσμών, διατηρώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον στην τάξη και ενισχύοντας την αίσθηση διακριτικότητας και άνεσης για όλους τους μαθητές.

Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του

Η δασκάλα Sydney-Browning εξήγησε ότι πριν την εφαρμογή αυτής της ιδέας, η κατάσταση στην τάξη μπορούσε να προκαλέσει αρκετή αναστάτωση. Συγκεκριμένα, όταν κάποιο παιδί άφηνε αέρια, οι συμμαθητές του συχνά προσπαθούσαν να ανακαλύψουν ποιος το έκανε, έδειχναν ο ένας τον άλλον ή προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Αυτές οι αντιδράσεις οδηγούσαν σε διακοπές του μαθήματος και δημιουργούσαν ένα κλίμα αμηχανίας.

Επιπλέον, υπήρχαν φορές που παιδιά ζητούσαν να πάνε στην τουαλέτα για αυτόν τον λόγο, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος από τη διδασκαλία. Η λύση της δασκάλας ήταν η δημιουργία ενός συγκεκριμένου, καθορισμένου χώρου μέσα στην αίθουσα. «Σηκώνεσαι, πηγαίνεις εκεί, κάνεις αυτό που πρέπει και επιστρέφεις. Αυτό είναι όλο», περιέγραψε η ίδια, συνοψίζοντας τη λογική πίσω από την πρωτοβουλία της.

Ένας ακόμη λόγος για τη δημιουργία του «gas station» ήταν και προσωπικός για την ίδια τη δασκάλα. Η Sydney-Browning έχει παραδεχθεί ότι διαθέτει ευαίσθητο στομάχι και δυσκολευόταν να αντέξει τις μυρωδιές που ενδεχομένως δημιουργούνταν μέσα στην τάξη. Αντί να διακόπτει το μάθημα κάθε φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο, αποφάσισε να βρει μια πρακτική λύση που θα λειτουργούσε χωρίς να στιγματίζονται τα παιδιά.

Η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το εγχείρημα της δασκάλας ξεκίνησε όταν δίδασκε την ίδια ομάδα μαθητών στην Α΄ Δημοτικού. Μάλιστα, όταν τα παιδιά πέρασαν στη Β΄ Δημοτικού, ρώτησαν αν το «gas station» θα παρέμενε στην τάξη τους, δείχνοντας την αποδοχή και την εξοικείωσή τους με την ιδέα.

Η ασυνήθιστη αυτή ιδέα έγινε ευρέως γνωστή όταν η Candy Sydney-Browning δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok. Στο βίντεο, παρουσίαζε τον ειδικό χώρο και εξηγούσε στους διαδικτυακούς χρήστες τον τρόπο λειτουργίας του. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και πυροδότησε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν την ιδέα ως ιδιαίτερα έξυπνη και καινοτόμο. Υποστήριξαν ότι αυτή η προσέγγιση βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίζουν χωρίς ντροπή μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού τους. Ταυτόχρονα, τόνισαν ότι συμβάλλει στον περιορισμό των διακοπών του μαθήματος, δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο και παραγωγικό περιβάλλον μάθησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta