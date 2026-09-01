Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου στα Γιαννιτσά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 27χρονου, μετά από καβγά που ξέσπασε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε, ωστόσο οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Ο 26χρονος κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, όπου κλήθηκε να απολογηθεί για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, σε βαθμό κακουργήματος. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 26χρονος φέρεται να παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του 27χρονου.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο. Ωστόσο, οι εξηγήσεις που παρείχε δεν κρίθηκαν επαρκείς από την εισαγγελέα και την ανακρίτρια, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η αρχική διαφωνία μεταξύ των δύο νεαρών φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί στα Γιαννιτσά, όπου διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αφορμή για τον αρχικό καβγά ήταν ασήμαντη, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Αργότερα, οι δρόμοι των δύο ανδρών διασταυρώθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά εκτός του κέντρου διασκέδασης, όπου η διαφωνία τους πήρε συνέχεια. Μαρτυρίες από το σημείο αναφέρουν ότι οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια. Υπό συνθήκες που θα διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος.

Η κατάσταση της υγείας του παθόντος

Ο 27χρονος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Έτσι, ο παθών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με δηλώσεις των οικείων του, ο 27χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Enikos