Εντοπίστηκε 90χρονος να κινείται αντίθετα στην Αττική Οδό με ληγμένη άδεια οδήγησης

Ένας 90χρονος οδηγός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στο Κορωπί, αφού εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Η επικίνδυνη αυτή ενέργεια δημιούργησε άμεσο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στον αυτοκινητόδρομο. Κατά τον έλεγχο των αρχών, διαπιστώθηκε πως η άδεια ικανότητας οδήγησης του ηλικιωμένου είχε λήξει από το 2018, προσθέτοντας ένα ακόμα σοβαρό στοιχείο στην υπόθεση.

Η πορεία του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Ο 90χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό του επί της Αττικής Οδού, σε ένα σημείο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Κορωπίου. Η κίνησή του ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το όχημα βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας.

Αυτή η λανθασμένη πορεία, στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού κινδύνου για τους άλλους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στον αυτοκινητόδρομο. Η παρουσία ενός οχήματος σε λάθος κατεύθυνση σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όπως η Αττική Οδός, αποτελεί σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών

Οι αστυνομικοί, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης και τον άμεσο κίνδυνο που ελλοχεύει, ενήργησαν άμεσα. Ακολούθησαν το αυτοκίνητο του 90χρονου οδηγού με σκοπό να τον σταματήσουν με ασφάλεια. Τελικά, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο ύψος του Μαρκοπούλου.

Η επέμβαση αυτή ήταν καθοριστική για την αποτροπή πιθανών ατυχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής και ασφαλούς ροής της κυκλοφορίας. Η σύλληψη του ηλικιωμένου οδηγού πραγματοποιήθηκε στο Κορωπί, μετά την ακινητοποίηση του οχήματός του.

Διαπιστώσεις από την προανακριτική έρευνα

Μετά τη σύλληψη του 90χρονου, ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την αρμόδια Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διαπιστώθηκαν περαιτέρω παραβάσεις που αφορούσαν την άδεια ικανότητας οδήγησης του ηλικιωμένου. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο 90χρονος δεν έφερε μαζί του την άδεια οδήγησης κατά τον έλεγχο.

Η πιο σημαντική διαπίστωση ήταν ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης είχε λήξει εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικότερα, η ημερομηνία λήξης της άδειας ήταν το 2018, πράγμα που σημαίνει ότι ο οδηγός δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα να οδηγεί το όχημά του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι νομικές συνέπειες και το επιβληθέν πρόστιμο

Λόγω των σοβαρών παραβάσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 90χρονου οδηγού. Η δικογραφία αφορά την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η κίνησή του στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού θεωρείται πράξη που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των άλλων χρηστών του δρόμου. Επιπλέον, του καταλογίστηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες σχετίζονται με τη ληγμένη άδεια οδήγησης και την μη κατοχή της.

Ως άμεσο αποτέλεσμα των διαπιστωθέντων, επιβλήθηκε στον οδηγό διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου καθορίστηκε στα 440 ευρώ. Η υπόθεση θα συνεχίσει την πορεία της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Reader