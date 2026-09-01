Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, προκαλώντας φρίκη. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι γονείς του βρέφους το είχαν τοποθετήσει στην κατάψυξη από το 2023 και το μετέφεραν διαρκώς μαζί τους, καθώς άλλαξαν τέσσερα σπίτια από τότε.

Οι ισχυρισμοί της μητέρας και του συντρόφου

Η 38χρονη μητέρα του βρέφους, κατά την κατάθεσή της, ισχυρίστηκε ότι το παιδί απεβίωσε το 2023 λόγω προβλημάτων υγείας. Δήλωσε πως το διατηρούσε στην κατάψυξη επειδή «δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους». Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε: «Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους, γεννήθηκε με προβλήματα υγείας. Με τον 43χρονο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί αγαπιόμαστε.»

Αντίστοιχους ισχυρισμούς περί ασθένειας εξέφρασε και ο 43χρονος σύντροφός της. «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στο γιατρό», δήλωσε ο ίδιος, προσπαθώντας να εξηγήσει την κατάσταση του βρέφους.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης διαψεύδουν τους ισχυρισμούς

Οι ισχυρισμοί τόσο της 38χρονης μητέρας όσο και του 43χρονου συντρόφου της διαψεύδονται κατηγορηματικά από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτά, η εικόνα του παιδιού ήταν κατακρεουργημένη, φέροντας συνολικά 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του. Από αυτά τα τραύματα, τα τρία χαρακτηρίστηκαν ως προθανάτια, υποδηλώνοντας ότι προκλήθηκαν πριν τον θάνατο του βρέφους, ενώ τα δεκαπέντε ως μεταθανάτια.

Ο ιατροδικαστής, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά ευρήματα της εξέτασης, χαρακτήρισε το περιστατικό ως ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια, αποκλείοντας το ενδεχόμενο θανάτου από φυσικά αίτια ή προβλήματα υγείας, όπως υποστήριζαν οι γονείς.

Οι συνεχείς μετακινήσεις του ζευγαριού και η ροζ βαλίτσα

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, το ζευγάρι, μαζί με τα παιδιά του, άλλαξε συνολικά τέσσερα σπίτια από το 2023, μεταφέροντας διαρκώς το νεκρό βρέφος. Η πρώτη τους κατοικία, κατά την περίοδο 2019-2020, ήταν στην οδό Σκιάθου στα Κάτω Πατήσια. Στη συνέχεια, μετακόμισαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε μια αποθήκη στην οδό Αιλιανού.

Το διαμέρισμα στο οποίο παρέμειναν για αρκετό καιρό και όπου πιθανολογείται ότι έλαβε χώρα η δολοφονία του βρέφους ήταν στην οδό Φυλής. Τον τελευταίο μήνα, το ζευγάρι μετακόμισε στην οδό Θάσου, όπου και γράφτηκε ο πρόλογος της αποκάλυψης, δηλαδή όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίστηκε από ένα από τα παλαιότερα σπίτια, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «κολαστήριο» και στο οποίο ο 43χρονος φέρεται να κρατούσε αιχμάλωτη και εξέδιδε μια 40χρονη Γερμανίδα, αποτυπώνει τους χώρους μετά την έξωση του ζευγαριού. Στις φωτογραφίες των ιδιοκτητών διακρίνεται η ροζ βαλίτσα, η οποία αργότερα εντοπίστηκε να περιέχει το νεκρό μωρό. Το βρέφος βρέθηκε τυλιγμένο σε κόκκινο ισοθερμικό σάκο και καλυμμένο με σακούλα σκουπιδιών που περιείχε ερυθρό υγρό.

Το οικογενειακό περιβάλλον και το ποινικό παρελθόν

Πέρα από τις αποκαλύψεις για το νεκρό βρέφος, η 38χρονη μητέρα έδωσε επιπλέον πληροφορίες για την οικογενειακή της κατάσταση. Δήλωσε ότι είναι έγκυος επτά μηνών σε ένα άλλο παιδί. Επίσης, ανέφερε ότι η 15χρονη κόρη της είναι έγκυος, εκφράζοντας αμφιβολίες για την πατρότητα του παιδιού της. «Γνώριζα για την σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, νομίζω ότι είναι αυτός ο πατέρας», δήλωσε η μητέρα.

Ο 43χρονος σύντροφος της 38χρονης έχει ποινικό παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτές οι πληροφορίες προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο στο πλαίσιο της υπόθεσης που ερευνάται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta